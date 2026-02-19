Os atletas e ex-atletas de tênis são as principais estrelas buscadas no Rio Open, o que não impede, no entanto, de outros grandes nomes agitarem os ânimos dos presentes. Como é o exemplo de Fausto, o "Menzinho". O influencer apareceu no evento nesta quinta-feira (19) e fez sucesso entre os adultos e crianças.

O trabalho de Fausto é amplamente conhecido nas redes sociais, principalmente no beach tennis. Mas você sabia que sua conexão com o tênis começou com a mãe de Bia Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil? O influencer contou em conversa com o Lance! como conheceu o esporte quando ainda era animador.

— Eu era recreador num hotel, num condomínio no caso, e a Bia Haddad tinha 10 anos. A mãe dela viu que eu tinha carisma e eu sabia lidar com as crianças e falou assim: "você gostaria de fazer uma aula de tênis com as crianças?" Então ela me chamou pra dar aula de tênis com eles — relembrou.

Marcada no início de uma história de sucesso, a família da tenista se tornou grande amiga do influencer – uma relação que perdura até os dias de hoje. Além da amizade, é claro, o esporte foi algo que se manteve presente na vida do Menzinho, seja na quadra ou em eventos, como o Rio Open.

— Aí eu já conheci ela, os primos, que jogavam muito juntos. Então eu gosto da família, amo a família e conheço há muito tempo, são meus amigos. O tênis veio na minha vida muito antes de eu imaginar que tudo isso ia virar muitas alegrias.

Bia Haddad passa por mudanças no tênis

Após cinco derrotas em seis partidas na temporada, Bia Haddad Maia, de 29 anos, anunciou, nesta quinta-feira (12), o fim da parceria com o técnico Rafael Paciaroni. Os dois trabalhavam juntos desde 2020 e, em três anos depois, a número 1 do Brasil chegou ao Top 10, com destaque para a semifinal de Roland Garros (sua primeira em Grand Slam).

Hoje, a paulistana é a 67ª do mundo, com quatro títulos no currículo: em Seul (2024), Zhuhai (2023), além de Nottingham e Birmingham (ambos em 2022).

O saque é uma das armas de Bia Haddad (Photo by WILLIAM WEST / AFP)

