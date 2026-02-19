Cerúndulo cutuca organização do Rio Open após desistência

Parece que o argentino Francisco Cerúndolo não ficou nem um pouco satisfeito com a organização do Rio Open. O tenista revelou que solicitou formalmente que sua partida contra o compatriota Thiago Tirante fosse agendada para esta quinta-feira (19), mas o pedido foi negado pelos dirigentes, resultando em um tempo de descanso reduzido para o atleta.

O confronto acabou mantido para a última quarta-feira (18). Quando Tirante vencia por 6/2 e 3/1, Cerúndolo, o principal cabeça de chave do torneio, decidiu se retirar da quadra devido a dores físicas.

— Senti um incômodo na região lombar direita. Não me impossibilitava de jogar totalmente, mas era muito difícil me movimentar lateralmente. Quando você não está 100% fisicamente, fica muito difícil e você pode perder para qualquer um. Fiz um pedido para jogar na quinta, mas não me deram chance alguma. Sabemos o que eles priorizam — desabafou o argentino.

Com o problema físico, Cerúndolo também desistiu da chave de duplas. Ele e o compatriota Francisco Comesaña enfrentariam os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner. Com a mudança, a dupla alemã agora medirá forças com o colombiano Nicolás Barrientos e o argentino Thiago Tirante.

O argentino Francisco Cerúndolo, o principal cabeça de chave do ATP 250 de Buenos Aires (Divulgação)

