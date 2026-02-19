João Fonseca conta com apoio 'extra' para brilhar no Rio Open

Entre atletas multicampeões e jogadores de menos experiência, o Rio Open de 2026 transforma-se, por algumas horas e em todos os dias, um recinto de canto uníssono. Crianças, jovens, adolescentes e até adultos reúnem-se em uma só voz para transmitir força através do grito pelo nome mais badalado da semana no Rio de Janeiro: "João Fonseca".

Em tempos de Carnaval carioca, quem chega no Jockey Club Brasileiro não pensa duas vezes em se juntar à corrente de apoio ao jovem astro para festejar, seja no simples ou nas duplas, com Marcelo Melo – também símbolo da afição. Como se não bastasse a motivação própria pelo crescimento, João ainda tem ao seu lado uma legião de torcedores assíduos.

Com 19 anos e meio, o "Furacão Fonseca" já é uma inspiração para muitos jovens tenistas que aspiram, um dia, seguir os mesmos passos largos e rapidamente trilhados. E a onda de apoio, seja nas arquibancadas da Quadra Guga Kuerten ou nos arredores do local, parece ainda elevar o tênis desfilado pelo carioca.

— É uma coisa muito, muito legal. É um dos fatores de eu seguir me incentivando. Obviamente eu amo jogar tênis, mas esse tipo de momento das crianças falando "Ô João, você me inspira, você é meu ídolo" traz mais força para seguir trabalhando. E apesar de eu amar tênis, vai ter dias difíceis. Vai ter dias que eu não vou querer estar na quadra. Então, acho que nesses momentos, eu penso nas crianças que atualmente inspiro, incentivo a jogar tênis, e isso é especial pra mim, com certeza — declarou Fonseca, em entrevista coletiva.

No senso coletivo, não há dúvidas de que o tênis é um dos esportes que mais exige concentração e foco, e o lado psicológico exerce grande influência. E se existe alguém que pode vencer qualquer desafio no saibro carioca tendo o público como base, esse atleta é João Fonseca. Mas a via é de mão dupla: enquanto o jovem dá espetáculos e faz retinas reluzirem com suas peripécias em quadra, o amor é entregue de volta.

— Assisto aos jogos dele desde o juvenil. Ele é um grande tenista, mas também uma ótima pessoa e uma inspiração para todas as crianças que sonham em ser tenistas — declarou Téo, de 12 anos.

O "apoio extra" que chega não é apenas do público desconhecido. Diariamente, famosos também costumam conduzir a badalação aos jogos de João, o que lhe transfere ainda mais responsabilidade. Fugir disso, hoje, não parece uma opção, e o tenista sabe disso. Após os jogos, para além do esporte, não se furta a distribuir autógrafos e fotos enquanto escuta clamores por atenção e exclamações de carinho.

Não parece coincidência que João Fonseca entre em quadra no Rio Open e devolva os gritos em pontos e jogadas que soam como bramidos. Sereno e calmo, não tem a característica marcante e celebratória de Rafael Nadal – que já conquistou o título no Rio de Janeiro –, mas não precisa. O público traz o Carnaval ao tênis e celebra por ele.

João Fonseca comemora ponto na estreia do Rio Open contra Thiago Monteiro (Foto: João Pires/Fotojump)

