A queda de Rafael Matos e Orlando Luz no Rio Open 2026 teve um gosto amargo para o gaúcho. Os dois foram derrotados por Guido Andreozzi e Manuel Guinard por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 10/6, no Super Tie Break) e deram adeus ao saibro carioca logo na primeira rodada, três dias após o título do Aberto de Buenos Aires, na Argentina.

Com o resultado negativo, Rafa deixou de conquistar o tricampeonato inédito – contando simples e duplas – no Rio de Janeiro. Em 2024, havia erguido o troféu ao lado do colombiano Nicolás Barrientos; no ano seguinte, uniu forças com o compatriota Marcelo Melo, hoje dupla do jovem astro João Fonseca.

Após o confronto, Matos foi questionado sobre uma possível decepção por deixar derrapar a possibilidade do tri na história do aberto e não escondeu o sentimento.

— Eu queria muito ganhar. Eu tinha jogado bem os dois últimos anos, jogamos bem hoje de novo. Mas é uma chave dura, não tem para onde fugir. Todos os jogos são duros. Já cansei de fazer Super Tie Break aqui, então como o Orlando falou, é um ou dois pontos que caem para um lado ou para o outro, uma bola bem jogada dos adversários, ou mal jogada nossa, que acaba mudando completamente o jogo, então obviamente a frustração é grande — declarou.

Apesar da derrota, Rafael mostrou animação com os resultados obtidos nos primeiros dois meses de 2026 e pregou paciência para com a evolução do entrosamento e, consequentemente, a chegada dos resultados.

— A gente está indo semana a semana. Tínhamos esses pontos para defender, mas a gente já somou mais do que tinha para defender, então estamos felizes com esse começo de temporada. Vamos indo semana a semana para buscar vagas no Masters 1000, que é onde todos querem estar e é onde estão os pontos grandes para dar um salto no ranking — completou.

O próximo desafio de Matos e Orlando já tem data para acontecer. Na próxima semana, os dois descem o continente rumo ao Chile para disputar o ATP de Santiago, que acontecerá entre os dias 23 de fevereiro e 1 de março.

Rafael Matos e Orlando Luz no Rio Open (Foto: Fotojump)

