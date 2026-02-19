João Fonseca analisa possível rodada dupla no Rio Open: 'Problema bom'

O início positivo no Rio Open pode levar João Fonseca a enfrentar um problema inédito no circuito ATP: uma rodada dupla. Nesta quarta-feira (18), ao lado de Marcelo Melo, o brasileiro avançou às semifinais das duplas. Caso avance na chave de simples, deve encarar dois jogos em apenas um dia no maior torneio de tênis da América Latina.

A possibilidade, no entanto, não assusta João. Pelo contrário. Após passar por problemas de confiança em uma dura sequência na temporada, o tenista de 19 anos se mantém otimista sobre sua campanha no Rio Open — seja ao lado de Marcelo ou sozinho.

— Eu penso muito, cara, de uma forma simples. Obviamente, quero chegar lá, quero fazer rodadas duplas. Se a gente tiver esse problema, é um problema bom. E a gente vai aproveitar da melhor forma possível. Mas eu penso no jogo a jogo. Amanhã, mais um jogo de simples. E daí, no dia seguinte, provavelmente, vai ter uma rodada dupla. A gente vai focando dia após dia.

Não há dúvidas para João Fonseca sobre o que fazer antes do duelo desta quinta-feira (19). O brasileiro garantiu estar preparado para enfrentar o peruano Ignacio Buse pelas oitavas de final. Além disso, a expectativa por uma vaga em duas finais no domingo (22) segue em alta.

— Agora, é dormir com a mentalidade do jogo de simples de amanhã. Enfim, eu acho que não vale a pena ficar pensando muito nisso. Estou bem fisicamente, estou bem mentalmente. Então, é seguir com essa cabeça que, se tudo der certo, a gente vai estar em duas finais e pegar duas canecas.

Relembre vitória no simples de João Fonseca

Era de se esperar um jogo de alto nível e extremamente equilibrado entre dois dos melhores tenistas brasileiros dos últimos anos. E, na noite da última terça-feira (17), foi o que se viu, principalmente no primeiro set.

Num duelo de gerações, João Fonseca, aos 19 anos e 38º do mundo, foi empurrado pela torcida e desencantou na temporada. O astro derrotou o amigo Thiago Monteiro, de 31 e 208º, por 7/6 (1) e 6/1, na estreia no Rio Open, em uma quadra central lotada.

— Um jogo muito dífícil, o Thiago gosta dessas condições, foi muito bem. Precisei fazer o que faço de melhor, que é jogar bem nos momentos importantes. Acho que foi o diferencial da partida. Suporte maravilhoso (da torcida), só tenho a agradecer. É incrível, após um ano maravilhoso, fazer minha primeira vitória aqui — disse João Fonseca, ainda na quadra

João Fonseca comemora ponto contra Thiago Monteiro no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)

