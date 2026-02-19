Rival de João Fonseca acumulou vitórias e derrotas contra brasileiros em 2025

Depois da convincente vitória sobre Thiago Monteiro, na estreia, na terça-feira, João Fonseca volta à quadra central do Rio Open nesta quinta, às 19h. Dessa vez, o número 1 do Brasil e 38º do mundo tem pela frente o peruano Ignacio Buse (91º), em confronto inédito.

Se jamais enfrentou o carioca de 19 anos, o tenista peruano, de 21, é um 'velho' conhecido de outros brasileiros. Na estreia no Rio Open, inclusive, derrotou o paulista Igor Marcondes. E, apenas em 2025, foram três vitórias em cinco duelos contra os compatriotas de João Fonseca em Challengers no saibro, o mesmo psido do Rio Open.

Em março, nas quartas de final de Santiago, Buse superou João Lucas Reis, por duplo 6/2, mas perdeu na rodada seguinte para Thiago Monteiro: 7/5 e 7/6.

Seis meses depois, o peruano se vingou de Monteiro, em Lisboa: 7/6 e 6/4, nas oitavas de final.

Em novembro do ano passado, Buse perdeu para Reis nas oitavas de Lima (duplo 6/3) e derrotou Gustavo Heide nas quartas de Montevidéu (6/1 e 6/4).



João Fonseca elogia rival

Quadrifinalista em 2024, sua melhor campanha em três participações até aqui, João Fonseca tem boa relação com Buse:

- É um menino trabalhador também, acabou de entrar no Top 100. Sabemos que ele gosta da superfície, o nível que ele consegue jogar. Ele vai ser o underdog (azarão) da partida, não tem pressão nenhuma. Eu também estou confiante, estou me sentindo bem. Depois dessa primeira rodada foi bom me sentir em casa, estar ali dentro da quadra central novamente. Então vamos com tudo para essa partida, estamos confiantes.

Caso confirme o favoritismo contra Buse, o anfitrião vai enfrentar, nas quartas de final, o ganhador do jogo entre Matteo Berrettini e o sérvio Dusan Lajovic. Como se sabe, no domingo, o brasileiro treinou com o tenista da Itália.