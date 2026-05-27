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AO VIVO: João Fonseca x Dino Prizmic na 2ª rodada em Roland Garros

Carioca, de 19 anos, enfrenta o croata Dino Prizmic, de 20

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/05/2026
12:09
Atualizado há 1 minutos
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João Fonseca na vitória na estreia em Roland Garros (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia em Roland Garros (Reprodução)
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João Fonseca busca, nesta quarta-feira, vaga à terceira rodada de Roland Garros. Número 30 do mundo, o brasileiro encara o croata Dino Prizmic, 72º, de 20 anos, em confronto inédito. O Lance! ao vivo o jogo, que começa em instantes, já que a preliminar, entre a ucraniana Marta Kostyuk e a americana Katie Volynets, terminou às 12h17 (de Brasília).

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JogadoresSets1º Set2º Set

João Fonseca

Dino Prizmic

1º set

  1. O croata ganhou o sorteio e escolheu sacar na abertura do jogo.
  2. Os dois tenistas já estão em quadra.

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O carioca, de 19 anos, que alcançou a terceira rodada ano passado, em sua primeira participação, sabe que a partida lhe exigirá e não poupou elogios ao rival:

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— Um jogador muito bom, tem um ótimo nível de tênis, está jogando bem na temporada do saibro, ganhou do Djokovic, está subindo no ranking. Teve problemas com lesão, então ficou um tempo fora do tour, mas, agora, está de volta. Sempre achei um belíssimo jogador. Sempre muito completo, bom saque, devolução, intenso, então será uma partida difícil porque ele gosta de jogar nessa superfície.

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João Fonseca e rival venceram Grand Slam como juvenis

Uma curiosidade sobre o brasileiro e o croata é que, em 2023, ambos foram campeões juvenis de Grand Slams. Enquanto Prizmic triunfou em Paris, João Fonseca ergueu o troféu no US Open.

Quem avança enfrenta, na terceira rodada, o tricampeão sérvio Novak Djokovic (vencedor em 2016, 2021 e 2023) ou o anfitrião Valentin Royer (74º).

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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