A partida contra o croata Dino Prizmic não começou fácil, mas João Fonseca superou as dificuldades a tempo de garantir uma brilhante virada e a classificação em Roland Garros. Nesta quarta-feira (27), o tenista venceu por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2, após 3h28min de batalha. Após sequência difícil, o brasileiro voltou a ser assunto de destaque entre os fãs de tênis ao redor do globo.

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Brasileiro volta a ser elogiado

Com a histórica virada desta quarta-feira (27), o tenista de 19 anos já iguala sua melhor campanha em Grand Slams. Aos 18 anos, no ano passado, ele brilhou ao conquistar a vaga para a terceira rodada em Paris e em Wimbledon.

Como foi o jogo?

João Fonseca começou a partida em dificuldade diante do croata Dino Prizmic, que sacava muito bem e controlou os dois primeiros sets. Sem conseguir pressionar o serviço do adversário, o brasileiro viu Prizmic aproveitar a principal chance de quebra do primeiro set para vencer por 6/3 e, depois, confirmar outra parcial equilibrada em 6/4.

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A reação veio no terceiro set. Mais agressivo nas devoluções e embalado pela torcida, João conquistou a primeira quebra da partida a seu favor, abriu vantagem e passou a controlar os pontos decisivos. Seguro no saque e melhor nas trocas de bola, o carioca fechou a parcial em 6/3 e mudou o ritmo do confronto.

João Fonseca tenta amenizar o calor na partida contra o croata Dino Prizmic em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

No quarto set, João dominou completamente. O brasileiro conseguiu quebras logo no início, aproveitou os erros do croata e não deu espaço para reação. Muito superior em quadra, abriu larga vantagem rapidamente e fechou o set em 6/1, levando a partida completamente aberta para a reta final.

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João Fonseca conseguiu, então, a quebra logo no início do último set e passou a controlar a partida. Mais firme nos saques e dominante nas trocas, o tenista abriu vantagem rapidamente e fechou em 6/2 sobre Dino Prizmic para confirmar a classificação.

Com o feito, o carioca enfrenta, na terceira rodada, ninguém menos do que o tricampeão sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atual quarto, em confronto inédito.

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