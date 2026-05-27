Tricampeão (em 2016, 2021 e 2023), Novak Djokovic está de volta à terceira rodada. Nesta quarta-feira, o triunfo foi sobre o anfitrião Valentin Royer (74º), por 6/3, 6/2, 6/7 (7), e 6/3. O próximo rival do ex-líder do ranking e atual quarto sai do duelo entre João Fonseca e o croata Dino Prizmic.

continua após a publicidade

➡️ Saiba quem foi Roland Garros, que dá nome ao Grand Slam francês

➡️ Tenistória e os feitos emblemáticos de Djokovic em Roland Garros

➡️ Entenda por que Rafael Nadal é o Rei de Roland Garros

➡️ Saiba curiosidades sobre Roland Garros, a Copa do Mundo do saibro

➡️ Saiba quanto rende a João Fonseca a 1ª vitória em Roland Garros

O desta quarta-feira foi o nono triunfo de Nole em 12 jogos na temporada. Antes do torneio parisiense, o recordista de títulos de Grand Slams (24) só havia disputado o Australian Open e os Masters 1000 de Indian Wells e de Roma. Seu maior feito até aqui foi ter chegado à decisão em Melbourne, quando acabou superado pelo espanhol Carlos Alcaraz. já nos EUA e na capital italiana seus algozes foram, respectivamente, o britânico Jack Draper e Prizmic.

continua após a publicidade

➡️Em Roland Garros, João Fonseca exalta Guga: 'Inspiração'

Djokovic nunca enfrentou o brasileiro

Caso encare o número 1 do Brasil e 30º do mundo, de 19 anos, Djokovic, de 39, terá um duelo inédito na carreira. Já contra o croata o confronto direto está empatado, uma vez que o sérvio superou o adversário na estreia do Australian Open de 2024.



🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.