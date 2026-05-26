Mais jovem brasileiro desde Thomaz Koch, em 1963, a vencer uma partida em Roland Garros, feito alcançado em 2025, aos 18 anos, João Fonseca busca, nesta quarta-feira, a terceira rodada em Paris. Número 1 do país e 30º do mundo, o jovem carioca tem em Guga Kuerten, tricampeão no Grand Slam francês (em 1997, 2000 e 2001), um exemplo a ser seguido.

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Em entrevista ao site da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira falou sobre qual seu atleta preferido entre os 29 que fazem parte do seleto grupo de número 1 da entidade.

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- Guga, por causa de sua história no esporte. Ele é um ídolo não só por causa do tênis, mas também pelo carisma. Não só jogadores de tênis, mas pessoas que gostam do esporte o adoram. Tudo o que ele faz, ele faz com um sorriso no rosto, então ele não é só um ídolo para mim, mas também uma inspiração.

O jovem carioca nasceu em 21 de agosto de 2006, quase dois anos e seis meses após o 20º e último título de simples da carreira do ex-número 1 do mundo, conquistado no saibro do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Na edição de 2008 de Roland Garros, o tricampeão se aposentou. João Fonseca não poupa elogios às performances do ex-tenista catarinense:

- Assisti a alguns vídeos e o backhand do Guga era simplesmente inacreditável. A forma como ele lutava também era simplesmente insana. Tenho ótimas lembranças.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

João Fonseca tem desafio inédito nesta quarta

Algoz do anfitrião Luka Pavlovic (241º) na estreia, domingo, o número 1 do Brasil enfrenta, nesta quarta, em torno das 10h (de Brasília), o croata Dino Prizmic (72º).



Os dois fazem o terceiro jogo da quadra 14. Antes deles, às 6h, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina enfrenta o argentino Thiago Tirante. Em seguida, na preliminar do jogo de João, a ucraniana Marta Kostyuk duela contra a americana Katie Volynets.