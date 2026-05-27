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Entenda por que vencer o primeiro set é crucial para João Fonseca

Em 2026, brasileiro ganhou 10 de 12 partidas após vencer a parcial inicial

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/05/2026
06:00
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João Fonseca na vitória na estreia em Roland Garros (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia em Roland Garros (Reprodução)
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Nesta quarta-feira, em torno das 10h (de Brasília), João Fonseca busca igualar a campanha de 2025 em Roland Garros, quando alcançou a terceira rodada. O desafio da vez é o croata Dino Prizmic (72º do mundo, de 20 anos, campeão juvenil do torneio, em 2023), em duelo inédito.

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Desde o início da temporada, o número 1 do Brasil e 30 do mundo tem ótimo aproveitamento após vencer o primeiro set. Até agora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu 10 dos 12 jogos em que foi superior na parcial inicial. Inclusive o duelo da estreia em Paris, quando eliminou o anfitrião Luka Pavlovic (241º), por 7/6, 6/4 e 6/2.

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Vencer o primeiro set e ganhar o jogo, aliás, é uma rotina do carioca, de 19 anos. Na carreira, são 37 vitórias em 44 confrontos nesse cenário.

Por outro lado, quando perde o primeiro set, o número 1 do Brasil não tem conseguido a virada. Tanto que conquistou apenas uma em oito jogos dessa maneira desde janeiro: contra o russo Karen Khachanov na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março.

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Já as únicas viradas que o brasileiro levou na temporada foram diante do peruano Ignacio Buse (91º), por 5/7, 6/3 e 6/4, nas oitavas do Rio Open, em fevereiro, e para o sérvio Hamad Medjedovic (67º), no Masters 1000 de Roma, em maio.

Jogo de João Fonseca é o terceiro da quadra

Fonseca e Prizmic protagonizam o terceiro jogo da quadra 14. Antes deles, às 6h, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina enfrenta o argentino Thiago Tirante. Em seguida, na preliminar do jogo de João, a ucraniana Marta Kostyuk duela contra a americana Katie Volynets.

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Dino Prizmic após uma das vitórias em Roma (Reprodução)
Dino Prizmic após uma das vitórias em Roma (Reprodução)

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