Sem entrar em quadra pela Laver Cup desde a vitória na estreia sobre o italiano Flavio Cobolli, o brasileiro João Fonseca assumiu um papel diferente no Time Mundo, no último dia de torneio. Acompanhando os confrontos do banco, o jovem viralizou na internet ao orientar o companheiro Francisco Cerundolo durante o duelo contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Veja no vídeo abaixo.

— Eu sei que é o Carlos, todo mundo sabe o quanto ele é bom, mas você pode ganhar de qualquer um. Sim, ele está jogando incrivelmente, mas eu não tô nem aí pro Carlos (Alcaraz). Vai pra cima, acredite em você mesmo - disse Fonseca a Cerundolo, durante o jogo.

Apesar dos conselhos do brasileiro, Cerundolo não conseguiu fazer frente ao número 1 do mundo. Em sua segunda partida do dia pela Laver Cup, o espanhol Carlos Alcaraz venceu em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/1, marcando três pontos para o Time Europa.

João Fonseca ao lado de Agassi e Alex De Minaur durante a Laver Cup (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.