João Fonseca orienta Cerundolo na Laver Cup: ‘tô nem aí pro Alcaraz’

Brasileiro não entrou em quadra, mas apoiou os companheiros no torneio

João Fonseca durante partida da Laver Cup
imagem cameraJoão Fonseca durante partida da Laver Cup (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
23:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sem entrar em quadra pela Laver Cup desde a vitória na estreia sobre o italiano Flavio Cobolli, o brasileiro João Fonseca assumiu um papel diferente no Time Mundo, no último dia de torneio. Acompanhando os confrontos do banco, o jovem viralizou na internet ao orientar o companheiro Francisco Cerundolo durante o duelo contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Veja no vídeo abaixo.

— Eu sei que é o Carlos, todo mundo sabe o quanto ele é bom, mas você pode ganhar de qualquer um. Sim, ele está jogando incrivelmente, mas eu não tô nem aí pro Carlos (Alcaraz). Vai pra cima, acredite em você mesmo - disse Fonseca a Cerundolo, durante o jogo.

Apesar dos conselhos do brasileiro, Cerundolo não conseguiu fazer frente ao número 1 do mundo. Em sua segunda partida do dia pela Laver Cup, o espanhol Carlos Alcaraz venceu em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/1, marcando três pontos para o Time Europa.

João Fonseca ao lado de Agassi e Alex De Minaur durante a Laver Cup
João Fonseca ao lado de Agassi e Alex De Minaur durante a Laver Cup (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.

