Bola de Ouro: quem seria o vencedor de 2025 se o prêmio existisse no tênis?

Confira quem seria o "Bola de Ouro" do tênis

O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz com os troféus de Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
imagem cameraO italiano Jannik Sinner (e) e o espanhol Carlos Alcaraz (d) com os troféus de Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 22/09/2025
15:34
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Bola de Ouro é a premiação mais prestigiada do futebol mundial e acontece nesta terça-feira (22). Ela premia atletas do futebol considerando o desempenho entre julho de 2024 e julho de 2025. Se a lógica fosse aplicada ao tênis, a disputa seria entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que protagonizaram os torneios da ATP neste ano, principalmente os Grand Slams. O Lance! mostra quem seria o Bola de Ouro da modalidade.

Considerando o período da Bola de Ouro do futebol, foram disputados cinco torneios de Grand Slam, os principais do tênis: Wimbledon (duas vezes), US Open, Australian Open e Roland Garros.

Vencedores dos Grand Slams da ATP (Jul/2024 a Jul/2025)

TorneioDataVencedor

Wimbledon

Jul/2024

Carlos Alcaraz

US Open

Ago/2024

Jannik Sinner

Australian Open

Jan/2025

Jannik Sinner

Roland Garros

Mai/2025

Carlos Alcaraz

Wimbledon

Jun/2025

Jannik Sinner

Desses, Carlos Alcaraz venceu duas vezes, enquanto Jannik Sinner saiu campeão em três oportunidades. Com isso, Sinner seria o 'Bola de Ouro' do tênis.

O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o compatriota Lorenzo Musetti no US Open (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o compatriota Lorenzo Musetti no US Open (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Disputa direta entre Sinner e Alcaraz

Considerando também os torneios minoritários, o cenário muda para Sinner e Alcaraz. Eles disputaram, frente a frente, seis torneios entre julho de 2024 e julho de 2025. Desses, Sinner venceu somente um, enquanto Alcaraz foi campeão nos outros quatro.

A emoção de Carlos Alcaraz com o segundo título do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A emoção de Carlos Alcaraz com o segundo título do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
  1. China Open 2024 (ATP 500) - Carlos Alcaraz
  2. Masters 1000 de Roma 2025 - Carlos Alcaraz
  3. Roland Garros 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz
  4. Wimbledon 2025 (Grand Slam) - Jannik Sinner
  5. Masters 1000 de Cincinnati 2025 - Carlos Alcaraz
  6. US Open 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz

Bola de Ouro 2025

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson, o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

