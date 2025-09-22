Bola de Ouro: quem seria o vencedor de 2025 se o prêmio existisse no tênis?
A Bola de Ouro é a premiação mais prestigiada do futebol mundial e acontece nesta terça-feira (22). Ela premia atletas do futebol considerando o desempenho entre julho de 2024 e julho de 2025. Se a lógica fosse aplicada ao tênis, a disputa seria entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que protagonizaram os torneios da ATP neste ano, principalmente os Grand Slams. O Lance! mostra quem seria o Bola de Ouro da modalidade.
Considerando o período da Bola de Ouro do futebol, foram disputados cinco torneios de Grand Slam, os principais do tênis: Wimbledon (duas vezes), US Open, Australian Open e Roland Garros.
Vencedores dos Grand Slams da ATP (Jul/2024 a Jul/2025)
|Torneio
|Data
|Vencedor
Wimbledon
Jul/2024
Carlos Alcaraz
US Open
Ago/2024
Jannik Sinner
Australian Open
Jan/2025
Jannik Sinner
Roland Garros
Mai/2025
Carlos Alcaraz
Wimbledon
Jun/2025
Jannik Sinner
Desses, Carlos Alcaraz venceu duas vezes, enquanto Jannik Sinner saiu campeão em três oportunidades. Com isso, Sinner seria o 'Bola de Ouro' do tênis.
Disputa direta entre Sinner e Alcaraz
Considerando também os torneios minoritários, o cenário muda para Sinner e Alcaraz. Eles disputaram, frente a frente, seis torneios entre julho de 2024 e julho de 2025. Desses, Sinner venceu somente um, enquanto Alcaraz foi campeão nos outros quatro.
- China Open 2024 (ATP 500) - Carlos Alcaraz
- Masters 1000 de Roma 2025 - Carlos Alcaraz
- Roland Garros 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz
- Wimbledon 2025 (Grand Slam) - Jannik Sinner
- Masters 1000 de Cincinnati 2025 - Carlos Alcaraz
- US Open 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz
Bola de Ouro 2025
O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson, o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.
