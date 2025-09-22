Bola de Ouro: quem seria o vencedor de 2025 se o prêmio existisse no tênis?

A Bola de Ouro é a premiação mais prestigiada do futebol mundial e acontece nesta terça-feira (22). Ela premia atletas do futebol considerando o desempenho entre julho de 2024 e julho de 2025. Se a lógica fosse aplicada ao tênis, a disputa seria entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que protagonizaram os torneios da ATP neste ano, principalmente os Grand Slams. O Lance! mostra quem seria o Bola de Ouro da modalidade.

Considerando o período da Bola de Ouro do futebol, foram disputados cinco torneios de Grand Slam, os principais do tênis: Wimbledon (duas vezes), US Open, Australian Open e Roland Garros.

Vencedores dos Grand Slams da ATP (Jul/2024 a Jul/2025) Torneio Data Vencedor Wimbledon Jul/2024 Carlos Alcaraz US Open Ago/2024 Jannik Sinner Australian Open Jan/2025 Jannik Sinner Roland Garros Mai/2025 Carlos Alcaraz Wimbledon Jun/2025 Jannik Sinner

Desses, Carlos Alcaraz venceu duas vezes, enquanto Jannik Sinner saiu campeão em três oportunidades. Com isso, Sinner seria o 'Bola de Ouro' do tênis.

Disputa direta entre Sinner e Alcaraz

Considerando também os torneios minoritários, o cenário muda para Sinner e Alcaraz. Eles disputaram, frente a frente, seis torneios entre julho de 2024 e julho de 2025. Desses, Sinner venceu somente um, enquanto Alcaraz foi campeão nos outros quatro.

China Open 2024 (ATP 500) - Carlos Alcaraz Masters 1000 de Roma 2025 - Carlos Alcaraz Roland Garros 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz Wimbledon 2025 (Grand Slam) - Jannik Sinner Masters 1000 de Cincinnati 2025 - Carlos Alcaraz US Open 2025 (Grand Slam) - Carlos Alcaraz

Bola de Ouro 2025

