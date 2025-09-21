Federer projeta futuro da Laver Cup na América do Sul e menciona João Fonseca

O Co-fundador da Laver Cup, Roger Federer deu uma entrevista que deixou os fãs brasileiros animados! No último sábado (20), o tenista projetou o futuro do torneio na América do Sul e mencionou João Fonseca.

Em entrevista aos apresentadores da Laver Cup, Federer falou que levar o torneio para outros continentes é uma das ideias dos organizadores do evento. Também, mencionou que seria legal ver João Fonseca jogando na América do Sul.

— Vamos ver o que vem depois de Londres, porque, no começo, a ideia era fazer mais na América do Norte, devido ao calendário de jogos. A Ásia também não seria uma má ideia, pois todos os jogadores também vão para Ásia. Logo em seguida, eu iria para América do Sul. Imagina isso na América do Sul, com João no time ou algo assim. Meu deus do céu! Infelizmente, só temos uma Laver Cup por ano. — Disse Roger Federerer, em entrevista para Laver Cup.

Sem João Fonseca escalado, Laver Cup chega ao último dia

Após vitória incrível no primeiro dia de Laver Cup, João Fonseca ficou de fora no momento decisivo da competição. Neste domingo (21/09), o Time Mundo e o Time Europa vão se enfrentar, em até quatro partidas, para decidir quem será o grande vencedor da sétima edição do torneio. Na web, porém, os brasileiros não ficaram tão animados com último dia de confrontos. O motivo? A ausência de João Fonseca.

Neste domingo, em Chase Center, São Francisco, a Laver Cup chegará ao fim. O Time Mundo está liderando a competição por 9 pontos a 3, mas o Time Europa ainda tem esperança de reverter o cenário. Em até quatro partidas, nomes como Alcaraz, De Minaur, Fritz e Zverev vão se enfrentar para levantar a taça no fim do dia.

Laver Cup: formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar maior pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.