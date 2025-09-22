Carlos Alcaraz: marca de carros amplia patrocínio
Tenista espanhol é o número 1 do ranking e tem tido sucesso também comercial
Parceria renovada. O tenista espanhol Carlos Alcaraz ampliou o contrato de patrocínio junto à BMW. A fabricante de carros e motos de luxo segue na caminhada junto ao líder do ranking da ATP por período não divulgado, mas celebrado por ambas as partes envolvidas.
- O tênis desempenha um papel fundamental em nosso portfólio de patrocínios Estamos muito felizes em continuar nossa jornada com Carlos Alcaraz. Sua paixão pelo esporte e sua busca pela excelência estão alinhadas com os valores da nossa marca. Juntos, vamos criar momentos inesquecíveis que celebram o tênis e fortalecem o vínculo com nossos clientes - afirma Uwe Dreher, vice-presidente de marketing da empresa alemã na Europa.
Alcaraz vive grande fase. Recentemente, conquistou o US Open superando o italiano Jannik Sinner - número 2 do ranking - na final. E celebra a extensão do acordo comercial.
- Estou muito feliz em continuar fazendo parte da família BMW, cujos valores – honestidade, excelência, inovação e alegria – sempre ressoaram profundamente comigo. Sou grato à BMW pelo apoio que recebi mesmo antes da minha primeira vitória em um Grand Slam e espero que possamos conquistar muitos outros sucessos juntos - destacou.
Premiação
Campeão do recente US Open, Carloz Alcaraz superou exatamente o outro finalista, Jannik Sinner, em valores já recebidos de premiação na carreira. Veja lista abaixo.
Ranking Tenista Premiação
1º Novak Djokovic US$ 190,1 milhões
2º Rafael Nadal US$ 134,9 milhões
3º Roger Federer US$ 130,5 milhões
4º Andy Murray US$ 64,6 milhões
5º Alexander Zverev US$ 54,6 milhões
6º Carlos Alcaraz US$ 53,4 milhões
7º Jannik Sinner US$ 48,7 milhões
8º Daniil Medvedev US$ 47 milhões
9º Pete Sampras US$ 43,2 milhões
10° Stan Wawrinka US$ 37,6 milhões
