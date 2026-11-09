Sabalenka rompe com ex-rival de Guga Kuerten às vésperas do WTA Finals
A bielorrussa encerra parceria de pouco mais de um ano com Max Mirnyi, ausente no WTA Finals
Aryna Sabalenka, vice-líder do ranking da WTA, rompeu a colaboração com Max Mirnyi, ex-número 1 do mundo nas duplas e antigo adversário de Gustavo Kuerten. A informação da separação veio a público pela primeira vez pelas ex-tenistas Dinara Safina e Anna Chakvetadze, em seu canal no YouTube em podcast, antes do WTA Finals.
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Safina e Chakvetadze trataram um assunto como um rumor ao comentar a ausência da fisioterapeuta de Sabalenka no WTA Finals.
— Embora ela estivesse constantemente trocando de fisioterapeuta. É interessante, essas fisioterapeutas geralmente trabalham no circuito, quando elas não estavam no circuito, pelo que eu entendi, ela (Sabalenka) as levava consigo — disse Safina.
Aryna Sabalenka estreia no WTA Finals nesta segunda-feira (9), contra a tcheca Karolina Muchova, a partir das 17h (horário de Brasília).
Parceria durou um ano
Max Mirnyi, maior tenista masculino da história da Bielorrússia, teve uma carreira de destaque tanto em simples quanto em duplas. Ele enfrentou Gustavo Kuerten três vezes em 2001, vencendo duas dessas partidas enquanto Guga liderava o ranking mundial. Mirnyi conquistou um título ATP em simples e 52 em duplas, incluindo seis Grand Slams: US Open em 2000 e 2002, e Roland Garros em 2005, 2006, 2011 e 2012.
Além disso, Mirnyi foi medalhista de ouro nas duplas mistas nos Jogos Olímpicos de 2012, ao lado de Victoria Azarenka, com quem também venceu o US Open em 2007. A parceria com Sabalenka durou pouco mais de um ano, período em que ele atuou como seu treinador.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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