Alcaraz x Shelton na final de Paris; horário e onde assistir
Espanhol e americano nunca haviam passado das quartas na capital francesa
Pela primeira vez em cinco jogos, o espanhol Carlos Alcaraz, de 23 anos, e o americano Ben Shelton, de 24 anos, vão se enfrentar em uma decisão de ATP. E não é qualquer torneio, mas o Masters 1000 de Paris, o último desse nível na temporada. O duelo começa às 11h (de Brasília) deste domingo, com transmissão da ESPN.
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Até aqui, a vantagem no confronto direto é do espanhol, número 3 do mundo, que venceu as três primeiras partidas entre ambos. Número 4 do planeta, o tenista dos EUA, no entanto, levou a melhor no mais recente embate, nas quartas de final do US Open, em setembro.
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Uma das semelhanças entre os dois finalistas de Paris é que ambos buscam o quinto troféu na temporada. Enquanto Alcaraz triunfou no Australian Open, Doha, Tóquio e Viena, todos no piso rápido, Shelton ergueu o troféu no Masters 1000 de Montreal, além dos ATP's de Munique, Stuttgart, na grama, Dallas, rápida e Munique, no saibro.
Outro ponto em comum é que nenhum dos dois tenistas havia chegado à semifinal de Paris. Alcaraz tinha como melhor resultado as quartas de final de 2022, quando perdeu para o dinamarquês Holger Rune. Já o rival perdeu para o italiano Jannik Sinner nessa mesma fase, na edição do ano passado. Semelhanças à parte, no quesito título na carreira, o espanhol ganha de 'goleada': 28 a 7.
🎾 Ficha técnica
Carlos Alcaraz (ESP) x Ben Shelton (EUA)- Final do Masters 1000 de Paris
📅 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 11h (horário de Brasília)
📍 Local: Quadra central
📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ Premium
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