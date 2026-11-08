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Alcaraz x Shelton na final de Paris; horário e onde assistir

Espanhol e americano nunca haviam passado das quartas na capital francesa

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 08:00
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O espanhol Carlos Alcaraz cumprimenta o americano Ben Shelton após a vitória em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
O espanhol Carlos Alcaraz cumprimenta o americano Ben Shelton após a vitória em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Pela primeira vez em cinco jogos, o espanhol Carlos Alcaraz, de 23 anos, e o americano Ben Shelton, de 24 anos, vão se enfrentar em uma decisão de ATP. E não é qualquer torneio, mas o Masters 1000 de Paris, o último desse nível na temporada. O duelo começa às 11h (de Brasília) deste domingo, com transmissão da ESPN.


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Até aqui, a vantagem no confronto direto é do espanhol, número 3 do mundo, que venceu as três primeiras partidas entre ambos. Número 4 do planeta, o tenista dos EUA, no entanto, levou a melhor no mais recente embate, nas quartas de final do US Open, em setembro.

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Uma das semelhanças entre os dois finalistas de Paris é que ambos buscam o quinto troféu na temporada. Enquanto Alcaraz triunfou no Australian Open, Doha, Tóquio e Viena, todos no piso rápido, Shelton ergueu o troféu no Masters 1000 de Montreal, além dos ATP's de Munique, Stuttgart, na grama, Dallas, rápida e Munique, no saibro.

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Outro ponto em comum é que nenhum dos dois tenistas havia chegado à semifinal de Paris. Alcaraz tinha como melhor resultado as quartas de final de 2022, quando perdeu para o dinamarquês Holger Rune. Já o rival perdeu para o italiano Jannik Sinner nessa mesma fase, na edição do ano passado. Semelhanças à parte, no quesito título na carreira, o espanhol ganha de 'goleada': 28 a 7.

🎾 Ficha técnica

Carlos Alcaraz (ESP) x Ben Shelton (EUA)- Final do Masters 1000 de Paris
📅 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 11h (horário de Brasília)
📍 Local: Quadra central
📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ Premium

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