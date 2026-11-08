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Carlos Alcaraz bate Ben Shelton e conquista o Masters 1000 de Paris

Vitória em revanche dá ao espanhol o quinto título na temporada

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 13:18
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Carlos Alcaraz vibra com ponto marcado na decisão do Masters de Paris
Alcaraz vence final difícil no Masters 1000 de Paris e chega ao 5º título no ano (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

O espanhol Carlos Alcaraz conseguiu a revanche que tanto queria e, neste domingo (8), bateu o norte-americano Ben Shelton por 2 a 0 (7/6 e 7/5) na decisão do Masters 1000 de Paris, conquistando o último torneio deste nível na temporada.

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O duelo em Paris entre Alcaraz, 3º no ranking da ATP, e Shelton, 4º colocado, foi parelho do início ao fim. No primeiro set, nenhum tenista conseguiu quebrar o serviço e a parcial foi decidida no tie-break após empate por 6/6. No tira-teima, o norte-americano chegou a salvar um set point, mas o espanhol levou a melhor.

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O equilíbrio na decisão do Masters 1000 de Paris perdurou no segundo set. Shelton quebrou um serviço pela primeira vez na partida e abriu 4 a 2, mas Alcaraz conseguiu se recuperar logo nos dois games seguintes e igualou a parcial. Depois, o espanhol confirmou o serviço e voltou a quebrar o do espanhol, fechando em 7/5.

Esse foi o quinto confronto entre Carlos Alcaraz e Ben Shelton no circuito profissional. E o espanhol tem ampla vantagem: a vitória deste domingo foi a quarta sobre o norte-americano, que havia vencido o duelo anterior, pelas quartas de final do US Open.

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O título em Paris é o quinto de Carlo Alcaraz na temporada. Antes, o tenista espanhol já havia conquistado o Australian Open e os torneios de Doha, Tóquio e Viena.

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Espanhol vence duelo em Paris em dois sets; Shleton fez jogo duro (Foto: Damien Meyer/AFP)

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