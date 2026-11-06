O que está em jogo no duelo entre Alcaraz x Fritz em Paris

Em busca de um título inédito no currículo e o quinto na temporada, Carlos Alcaraz enfrenta, nesta sexta-feira, o americano Taylor Fritz, ex-número 4 do mundo e atual 12º. A partida começa às 15h (de Brasília), e o vencedor avança às semifinais do último Masters 1000 da temporada, em Paris.

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Essa é a sexta participação do ex-líder do ranking na capital francesa. E seu melhor resultado até aqui foi ter chegado às quartas de final de 2022. Naquela ocasião, o algoz do espanhol foi o dinamarquês Holger Rune. Já na temporada passada, Alcaraz perdeu logo na estreia, para o norueguês Casper Ruud.

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Caso confirme o favoritismo, é muito provável que o número 3 do mundo reencontre seu algoz da edição de 2025. Isso porque o melhor tenista da Noruega (atual 23º e ex-vice-líder) é favorito contra o lucky loser português Nuno Borges (49º). Quem avançar encara Alcaraz ou Fritz na quadra rápida coberta francesa.

Tal como o rival, Fritz busca semifinal inédita na capital francesa. Sua maior proeza, em seis edições anteriores, foi ter chegado às quartas de final de 2021, quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, recordista de conquistas no torneio: sete.

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Alcaraz leva vantagem no confronto direto

Será o oitavo jogo entre o espanhol e o americano. E Alcaraz, campeão do Australian Open, Viena, Tóquio e Doha neste ano, lidera com folga o retrospecto, seis triunfos. O ex-número 1 do mundo, aliás, ganhou os últimos três duelos contra o oponente. O mais recente foi na Laver Cup (que não conta pontos para o ranking da ATP), em setembro.