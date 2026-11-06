Logo do Lance! branca com exclamação amarela

O que está em jogo no duelo entre Alcaraz x Fritz em Paris

Quem avançar garante vaga na semifinal na capital francesa

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 09:30
Favorite o Lance! no Google
Alcaraz e Fritz se enfrentam em Paris
Alcaraz e Fritz se enfrentam em Paris (Reprodução)

Em busca de um título inédito no currículo e o quinto na temporada, Carlos Alcaraz enfrenta, nesta sexta-feira, o americano Taylor Fritz, ex-número 4 do mundo e atual 12º. A partida começa às 15h (de Brasília), e o vencedor avança às semifinais do último Masters 1000 da temporada, em Paris.

➡️ Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris
➡️ Com Djokovic fora, quatro tenistas brigam pelas últimas vagas no ATP Finals

Essa é a sexta participação do ex-líder do ranking na capital francesa. E seu melhor resultado até aqui foi ter chegado às quartas de final de 2022. Naquela ocasião, o algoz do espanhol foi o dinamarquês Holger Rune. Já na temporada passada, Alcaraz perdeu logo na estreia, para o norueguês Casper Ruud.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Caso confirme o favoritismo, é muito provável que o número 3 do mundo reencontre seu algoz da edição de 2025. Isso porque o melhor tenista da Noruega (atual 23º e ex-vice-líder) é favorito contra o lucky loser português Nuno Borges (49º). Quem avançar encara Alcaraz ou Fritz na quadra rápida coberta francesa.

Tal como o rival, Fritz busca semifinal inédita na capital francesa. Sua maior proeza, em seis edições anteriores, foi ter chegado às quartas de final de 2021, quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, recordista de conquistas no torneio: sete.

continua após a publicidade

Alcaraz leva vantagem no confronto direto

Será o oitavo jogo entre o espanhol e o americano. E Alcaraz, campeão do Australian Open, Viena, Tóquio e Doha neste ano, lidera com folga o retrospecto, seis triunfos. O ex-número 1 do mundo, aliás, ganhou os últimos três duelos contra o oponente. O mais recente foi na Laver Cup (que não conta pontos para o ranking da ATP), em setembro.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Casper Ruud, tenista norueguês, celebra ponto com a raquete na mão durante partida.

Tênis

Casper Ruud avança e enfrenta 'lucky-loser' nas quartas em Paris

Há 14 horas
João Fonseca prepara o backhand na vitória na Copa Davis contra o suíço Stricker

Tênis

João Fonseca perde posições no ranking após resultados em Paris

Há 16 horas
Ben Shelton celebra com punho cerrado no Masters 1000 de Paris.

Tênis

Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris

Há 21 horas
Dois tenistas em quadra de tênis; à esquerda, camiseta cinza, à direita com cabelo preso, segurando bola perto da boca.

Tênis

Orlando Luz e Rafael Matos caem no Masters de Paris, mas vão ao ATP Finals

Há 23 horas
Novak Djokovic durante o Paris Masters 1000, usando polo verde e expressão concentrada.

Tênis

Com Djokovic fora, quatro tenistas brigam pelas últimas vagas no ATP Finals

Há 1 dia
Alexander Zverev na Masters 1000 de Paris, segurando a raquete perto da boca.

Tênis

Zverev admite pressão após primeira derrota como top 1 do ranking

Há 1 dia
Mais LANCE!
Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos garantem Brasil no ATP Finals

Novak Djokovic reclama na derrota na estreia em Paris

Qualifier australiano derruba heptacampeão Djokovic em Paris

O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev

Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos.

Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.

Luisa Stefani e Dabrowski conhecem adversárias do WTA Finals

Novak Djokovic sorrindo em entrevista no Masters de Paris

Djokovic vê evolução física após sofrer com lesões em 2026

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Rafael Jódar estreia no top 10 do ranking da ATP e bate marca de Gustavo Kuerten

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

ATP Paris: Djokovic treina para estreia e tem situação delicada

Top 3 mundial vence por 2 a 0 e conquista o ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar / AFP)

Alcaraz detona De Minaur e conquista o ATP 500 de Viena

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em quadra de tênis, trocando uma bola durante treino.

Tênis: brasileira avança à semi e chega à 14ª vitória seguida

Djokovic desanimado na derrota na estreia em Shanghai

Novak Djokovic sofre 27 aces e é eliminado no ATP da Basileia