Estão definidos os oito tenistas que disputarão o ATP Finals 2026, evento marcado para acontecer entre os dias 15 e 22 de novembro, em Turim, na Itália. As últimas vagas foram asseguradas nesta sexta-feira (6), durante as quartas de final do Masters 1000 de Paris.

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O torneio reunirá os melhores jogadores da temporada, divididos em dois grupos de quatro atletas cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais, e os vencedores dos dois jogos eliminatórios se enfrentam pelo título. Os nomes que farão presença em quadra são Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar.

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A definição das últimas duas vagas ocorreu após os resultados mais recentes na capital francesa. Tiafoe garantiu sua participação com a derrota de Tommy Paul para Shelton, enquanto Alcaraz eliminou Taylor Fritz, abrindo caminho para Jodar conquistar o último espaço disponível.

Jannik Sinner, que teria direito a uma vaga como atual número 2 do ranking mundial, não participará da competição. O italiano optou por encerrar seu ano nas quadras para priorizar o tratamento de uma lesão no joelho direito.

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Com Sinner fora e sem poder defender o bicampeonato, seis tenistas terão a oportunidade de conquistar o ATP Finals pela primeira vez na carreira, incluindo Alcaraz. Os únicos campeões entre os participantes são Zverev (2021 e 2018) e Medvedev (2020).

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Veja a posição dos tenistas do ATP Finals no ranking

Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Alexander Zverev - 1º Carlos Alcaraz - 3º Ben Shelton - 4º Daniil Medvedev - 5º Flavio Cobolli - 6º Arthur Fils - 7º Frances Tiafoe - 8º Rafael Jodar - 10º

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.