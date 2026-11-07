Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Ben Shelton vira sobre francês em Paris e chega à sexta final do ano

Norte-americano supera Luca Van Assche em três sets e garante vaga na decisão do Masters 1000

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 13:43
Favorite o Lance! no Google
Ben Shelton celebra ponto no Masters 1000 de Paris.
Ben Shelton comemora vitória na semifinal do Masters 1000 de Paris (Foto: Dimitar DILKOFF/AFP)

O norte-americano Ben Shelton mostrou poder de reação para garantir vaga na final do Masters 1000 de Paris. Atual número 4 do mundo, o tenista venceu o francês Luca Van Assche, 47º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em uma partida que durou 2h16. Com o resultado, Shelton alcançou sua sexta decisão na temporada e segue na disputa por mais um título importante em 2026.

A classificação veio depois de um confronto equilibrado, no qual o norte-americano precisou superar as dificuldades apresentadas pelo adversário, principalmente no primeiro set. Van Assche, de 22 anos, aproveitou os erros do favorito e saiu na frente, mas Shelton conseguiu ajustar seu jogo nas parciais seguintes para confirmar a virada.

continua após a publicidade

A decisão em Paris será disputada neste domingo, às 11h (horário de Brasília). O adversário do norte-americano será definido no duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o norueguês Casper Ruud.

➡️ Com Alcaraz e Zverev, veja os oito classificados para o ATP Finals 2026

Shelton amplia temporada de resultados expressivos

A campanha em Paris reforça o bom momento de Ben Shelton no circuito profissional. O norte-americano já conquistou quatro títulos nesta temporada, em Dallas, Munique, Stuttgart e no Masters 1000 de Montréal. Além disso, foi vice-campeão do US Open, um dos principais torneios do calendário do tênis mundial.

continua após a publicidade
Ben Shelton na semifinal do Masters 1000 de Paris, golpe de forehand durante o jogo, com público ao fundo.
Ben Shelton em ação na semifinal do Masters 1000 de Paris (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com a classificação na capital francesa, Shelton chega à 11ª final da carreira e mantém a possibilidade de ampliar sua coleção de troféus. Ao todo, ele soma sete títulos de ATP, incluindo duas conquistas em torneios da categoria Masters 1000.

A trajetória até a decisão também exigiu bastante do tenista. Em três das quatro partidas disputadas no torneio, Shelton precisou de três sets para avançar. A sequência de confrontos mais longos começou nas oitavas de final, contra o francês Arthur Rinderknech, e continuou nas quartas, diante do compatriota Tommy Paul.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open

Tênis

Com Alcaraz e Zverev, veja os oito classificados para o ATP Finals 2026

Há 15 horas
Ben Shelton comemora ponto na vitória suada sobre Tommy Paul em Paris

Tênis

Ben Shelton supera Paul e alcança feito inédito em Paris

Há 1 dia
Alcaraz e Fritz se enfrentam em Paris

Tênis

O que está em jogo no duelo entre Alcaraz x Fritz em Paris

Há 1 dia
Casper Ruud, tenista norueguês, celebra ponto com a raquete na mão durante partida.

Tênis

Casper Ruud avança e enfrenta 'lucky-loser' nas quartas em Paris

Há 1 dia
João Fonseca prepara o backhand na vitória na Copa Davis contra o suíço Stricker

Tênis

João Fonseca perde posições no ranking após resultados em Paris

Há 1 dia
Ben Shelton celebra com punho cerrado no Masters 1000 de Paris.

Tênis

Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris

Há 2 dias
Mais LANCE!
Dois tenistas em quadra de tênis; à esquerda, camiseta cinza, à direita com cabelo preso, segurando bola perto da boca.

Orlando Luz e Rafael Matos caem no Masters de Paris, mas vão ao ATP Finals

Novak Djokovic durante o Paris Masters 1000, usando polo verde e expressão concentrada.

Com Djokovic fora, quatro tenistas brigam pelas últimas vagas no ATP Finals

Alexander Zverev na Masters 1000 de Paris, segurando a raquete perto da boca.

Zverev admite pressão após primeira derrota como top 1 do ranking

Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos garantem Brasil no ATP Finals

Novak Djokovic reclama na derrota na estreia em Paris

Qualifier australiano derruba heptacampeão Djokovic em Paris

O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev

Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos.

Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.

Luisa Stefani e Dabrowski conhecem adversárias do WTA Finals

Novak Djokovic sorrindo em entrevista no Masters de Paris

Djokovic vê evolução física após sofrer com lesões em 2026

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Rafael Jódar estreia no top 10 do ranking da ATP e bate marca de Gustavo Kuerten

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

ATP Paris: Djokovic treina para estreia e tem situação delicada

Top 3 mundial vence por 2 a 0 e conquista o ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar / AFP)

Alcaraz detona De Minaur e conquista o ATP 500 de Viena