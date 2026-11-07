O norte-americano Ben Shelton mostrou poder de reação para garantir vaga na final do Masters 1000 de Paris. Atual número 4 do mundo, o tenista venceu o francês Luca Van Assche, 47º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em uma partida que durou 2h16. Com o resultado, Shelton alcançou sua sexta decisão na temporada e segue na disputa por mais um título importante em 2026.

A classificação veio depois de um confronto equilibrado, no qual o norte-americano precisou superar as dificuldades apresentadas pelo adversário, principalmente no primeiro set. Van Assche, de 22 anos, aproveitou os erros do favorito e saiu na frente, mas Shelton conseguiu ajustar seu jogo nas parciais seguintes para confirmar a virada.

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A decisão em Paris será disputada neste domingo, às 11h (horário de Brasília). O adversário do norte-americano será definido no duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz e o norueguês Casper Ruud.

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Shelton amplia temporada de resultados expressivos

A campanha em Paris reforça o bom momento de Ben Shelton no circuito profissional. O norte-americano já conquistou quatro títulos nesta temporada, em Dallas, Munique, Stuttgart e no Masters 1000 de Montréal. Além disso, foi vice-campeão do US Open, um dos principais torneios do calendário do tênis mundial.

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Ben Shelton em ação na semifinal do Masters 1000 de Paris (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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Com a classificação na capital francesa, Shelton chega à 11ª final da carreira e mantém a possibilidade de ampliar sua coleção de troféus. Ao todo, ele soma sete títulos de ATP, incluindo duas conquistas em torneios da categoria Masters 1000.

A trajetória até a decisão também exigiu bastante do tenista. Em três das quatro partidas disputadas no torneio, Shelton precisou de três sets para avançar. A sequência de confrontos mais longos começou nas oitavas de final, contra o francês Arthur Rinderknech, e continuou nas quartas, diante do compatriota Tommy Paul.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.