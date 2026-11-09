João Fonseca despenca no ranking da ATP e se afasta do top-30
Brasileiro está em 46º após Masters 1000 de Paris, distante do top 32 para ser cabeça de chave em Grand Slams
João Fonseca sofreu uma queda de cinco posições no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (8), e aparece em 46º lugar após o Masters 1000 de Paris, na França. O carioca mantém os mesmos 1.200 pontos, mas foi ultrapassado por adversários que avançaram no último grande torneio da temporada.
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A perda de posições no ranking coloca Fonseca longe do objetivo de ser cabeça de chave nos Grand Slams, já que está 320 pontos atrás do 32º colocado, o peruano Ignacio Buse, que soma 1.520 pontos. Mesmo que jogue na primeira semana da próxima temporada, o brasileiro poderá somar no máximo 250 pontos, insuficiente para alcançar o top 32 e garantir a vantagem nos principais torneios do ano.
A atual colocação de João Fonseca é semelhante à que tinha antes do ATP 500 da Basileia, na Suíça, em outubro do ano passado, quando conquistou o título e subiu ao top 30, encerrando a temporada como 24º do mundo. Agora, ele torce para que jogadores como Thiago Tirante, Juan Cerundolo e Cameron Norrie não vençam o ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, que encerra o calendário regular da temporada, para evitar nova queda na tabela.
Entre os tenistas que ultrapassaram Fonseca no ranking após o Masters 1000 de Paris estão Nuno Borges, Luca Van Assche, Quentin Halys, Matteo Berrettini e Daniel Mérida, que aproveitaram suas campanhas para ganhar posições.
João Fonseca está afastado das competições
O brasileiro de 20 anos, atual número 1 do país, não disputa uma competição oficial desde setembro, quando defendeu o Brasil no confronto contra a Suíça pela Copa Davis, realizado no Rio de Janeiro. O afastamento ocorre por conta de uma lesão muscular na região abdominal.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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