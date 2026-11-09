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João Fonseca despenca no ranking da ATP e se afasta do top-30

Brasileiro está em 46º após Masters 1000 de Paris, distante do top 32 para ser cabeça de chave em Grand Slams

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 15:13
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João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

João Fonseca sofreu uma queda de cinco posições no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (8), e aparece em 46º lugar após o Masters 1000 de Paris, na França. O carioca mantém os mesmos 1.200 pontos, mas foi ultrapassado por adversários que avançaram no último grande torneio da temporada.

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A perda de posições no ranking coloca Fonseca longe do objetivo de ser cabeça de chave nos Grand Slams, já que está 320 pontos atrás do 32º colocado, o peruano Ignacio Buse, que soma 1.520 pontos. Mesmo que jogue na primeira semana da próxima temporada, o brasileiro poderá somar no máximo 250 pontos, insuficiente para alcançar o top 32 e garantir a vantagem nos principais torneios do ano.

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A atual colocação de João Fonseca é semelhante à que tinha antes do ATP 500 da Basileia, na Suíça, em outubro do ano passado, quando conquistou o título e subiu ao top 30, encerrando a temporada como 24º do mundo. Agora, ele torce para que jogadores como Thiago Tirante, Juan Cerundolo e Cameron Norrie não vençam o ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, que encerra o calendário regular da temporada, para evitar nova queda na tabela.

Entre os tenistas que ultrapassaram Fonseca no ranking após o Masters 1000 de Paris estão Nuno Borges, Luca Van Assche, Quentin Halys, Matteo Berrettini e Daniel Mérida, que aproveitaram suas campanhas para ganhar posições.

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João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

João Fonseca está afastado das competições

O brasileiro de 20 anos, atual número 1 do país, não disputa uma competição oficial desde setembro, quando defendeu o Brasil no confronto contra a Suíça pela Copa Davis, realizado no Rio de Janeiro. O afastamento ocorre por conta de uma lesão muscular na região abdominal.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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