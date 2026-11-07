Após salvar dois match-points na véspera, contra Taylor Fritz, Carlos Alcaraz teve muito menos trabalho nesse sábado. Ao vencer o norueguês Casper Ruud, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, o espanhol (3º do mundo), de 23 anos, assegurou vaga inédita à final do Masters 1000 de Paris.



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Domingo, às 11h (de Brasília), o ex-líder do ranking tem pela frente um 'velho' conhecido, o americano Ben Shelton (4º), que virou para cima do anfitrião Luca Van Assche (47º). No confronto direto, o espanhol leva vantagem sobre o tenista do EUA, com três vitórias em quatro jogos.



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Embora some mais derrotas que triunfos contra o ex-líder do ranking, Shelton levou a melhor no único embate neste ano: na eletrizante quartas de final do US Open, em setembro. Na ocasião, em um dos melhores jogos da temporada, o americano levou a melhor por 3 sets a 2, com parciais de 6/7(5). 6/1 6/3, 1/6 e 7/6(7). Com aquele feito, o atleta da casa avançou, pela primeira vez, à semifinal de um torneio de Grand Slam.

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O encontro em Nova York foi o segundo dos dois rivais em torneios desse nível. Em maio de 2025, nas oitavas de final de Roland Garros, onde ele conquistaria o título dias depois, Alcaraz superou Shelton. Antes, o espanhol superou o adversário no Masters 1000 do Canadá de 2023 e na Laver Cup da temporada seguinte.

Alcaraz e Shelton buscam o quinto título em 2026

Curiosamente, os dois finalistas irão em busca do quinto troféu no ano. Alcaraz começou 2026 erguendo o único Slam que lhe faltava, o Australian Open, e também triunfou em Doha, Tóquio e Viena (esse último, semana passada). Já Shelton, que vive a melhor temporada da carreira, foi campeão no Masters 1000 de Montreal, além dos ATP's de Stuttgart, Munique e Dallas.

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