Logo do Lance! branca com exclamação amarela

João Fonseca perde posições no ranking após resultados em Paris

Tenista brasileiro cai provisoriamente do 41º para o 46º lugar após campanhas de rivais no Masters 1000 francês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 17:10
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca prepara o backhand na vitória na Copa Davis contra o suíço Stricker
João Fonseca prepara o backhand na vitória na Copa Davis contra o suíço Stricker (Foto: Luiz Candido/CBT)

João Fonseca pode encerrar a semana com uma queda de cinco posições no ranking mundial da ATP. Os resultados do Masters 1000 de Paris fizeram o brasileiro passar provisoriamente do 41º para o 46º lugar na classificação, que será atualizada oficialmente após o encerramento do torneio francês.

Entre os tenistas que ultrapassaram o carioca estão o francês Luca Van Assche e o português Nuno Borges. Ambos avançaram às quartas de final em Paris e ainda podem melhorar suas posições, dependendo dos próximos resultados. O italiano Matteo Berrettini, o espanhol Daniel Merida e o francês Quentin Halys também ganharam posições em relação ao brasileiro, mesmo após serem eliminados da competição.

continua após a publicidade

➡️ Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris

Outro jogador que ameaça ultrapassar Fonseca é o australiano Rinky Hijikata. Depois de eliminar Novak Djokovic na terceira rodada, o tenista garantiu vaga nas quartas de final. Para superar o brasileiro na classificação, porém, precisaria avançar até a decisão do Masters 1000, disputado em quadras duras e cobertas.

João Fonseca está afastado das competições

O brasileiro de 20 anos, atual número 1 do país, não disputa uma competição oficial desde setembro, quando defendeu o Brasil no confronto contra a Suíça pela Copa Davis, realizado no Rio de Janeiro. O afastamento ocorre por conta de uma lesão muscular na região abdominal.

continua após a publicidade

Na temporada passada, Fonseca alcançou a melhor posição de sua carreira no ranking mundial, encerrando o ano na 24ª colocação. Agora, o tenista já concentra seus esforços na preparação para 2027.

João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Calendário da ATP ainda tem torneios em novembro

Após o Masters 1000 de Paris, o calendário da elite do tênis masculino ainda contará com o ATP 250 de Estocolmo, na próxima semana, e o ATP Finals, que começa em 15 de novembro, em Turim, na Itália.

continua após a publicidade

Antes de voltar às competições oficiais, João Fonseca tem um compromisso marcado para dezembro. O brasileiro enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz em uma partida de exibição prevista para o dia 12, em São Paulo.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ben Shelton celebra com punho cerrado no Masters 1000 de Paris.

Tênis

Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris

Há 4 horas
Dois tenistas em quadra de tênis; à esquerda, camiseta cinza, à direita com cabelo preso, segurando bola perto da boca.

Tênis

Orlando Luz e Rafael Matos caem no Masters de Paris, mas vão ao ATP Finals

Há 6 horas
Novak Djokovic durante o Paris Masters 1000, usando polo verde e expressão concentrada.

Tênis

Com Djokovic fora, quatro tenistas brigam pelas últimas vagas no ATP Finals

Há 20 horas
Alexander Zverev na Masters 1000 de Paris, segurando a raquete perto da boca.

Tênis

Zverev admite pressão após primeira derrota como top 1 do ranking

Há 1 dia
Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal

Tênis

Orlando Luz e Rafael Matos garantem Brasil no ATP Finals

Há 1 dia
Novak Djokovic reclama na derrota na estreia em Paris

Tênis

Qualifier australiano derruba heptacampeão Djokovic em Paris

Há 1 dia
Mais LANCE!
O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev

Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos.

Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.

Luisa Stefani e Dabrowski conhecem adversárias do WTA Finals

Novak Djokovic sorrindo em entrevista no Masters de Paris

Djokovic vê evolução física após sofrer com lesões em 2026

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Rafael Jódar estreia no top 10 do ranking da ATP e bate marca de Gustavo Kuerten

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

ATP Paris: Djokovic treina para estreia e tem situação delicada

Top 3 mundial vence por 2 a 0 e conquista o ATP 500 de Viena (Foto: Joe Klamar / AFP)

Alcaraz detona De Minaur e conquista o ATP 500 de Viena

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em quadra de tênis, trocando uma bola durante treino.

Tênis: brasileira avança à semi e chega à 14ª vitória seguida

Djokovic desanimado na derrota na estreia em Shanghai

Novak Djokovic sofre 27 aces e é eliminado no ATP da Basileia

Tenista ao lado de grande número 1, símbolo da liderança no ranking ATP.

Tênis: Alexander Zverev é o novo líder do ranking da ATP

Carlos Alcaraz no ATP de Viena, com os braços erguidos em celebração

Carlos Alcaraz disputará 60ª quartas de final de ATP na carreira