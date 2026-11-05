João Fonseca perde posições no ranking após resultados em Paris

João Fonseca pode encerrar a semana com uma queda de cinco posições no ranking mundial da ATP. Os resultados do Masters 1000 de Paris fizeram o brasileiro passar provisoriamente do 41º para o 46º lugar na classificação, que será atualizada oficialmente após o encerramento do torneio francês.

Entre os tenistas que ultrapassaram o carioca estão o francês Luca Van Assche e o português Nuno Borges. Ambos avançaram às quartas de final em Paris e ainda podem melhorar suas posições, dependendo dos próximos resultados. O italiano Matteo Berrettini, o espanhol Daniel Merida e o francês Quentin Halys também ganharam posições em relação ao brasileiro, mesmo após serem eliminados da competição.

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Outro jogador que ameaça ultrapassar Fonseca é o australiano Rinky Hijikata. Depois de eliminar Novak Djokovic na terceira rodada, o tenista garantiu vaga nas quartas de final. Para superar o brasileiro na classificação, porém, precisaria avançar até a decisão do Masters 1000, disputado em quadras duras e cobertas.

João Fonseca está afastado das competições

O brasileiro de 20 anos, atual número 1 do país, não disputa uma competição oficial desde setembro, quando defendeu o Brasil no confronto contra a Suíça pela Copa Davis, realizado no Rio de Janeiro. O afastamento ocorre por conta de uma lesão muscular na região abdominal.

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Na temporada passada, Fonseca alcançou a melhor posição de sua carreira no ranking mundial, encerrando o ano na 24ª colocação. Agora, o tenista já concentra seus esforços na preparação para 2027.

João Fonseca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

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Calendário da ATP ainda tem torneios em novembro

Após o Masters 1000 de Paris, o calendário da elite do tênis masculino ainda contará com o ATP 250 de Estocolmo, na próxima semana, e o ATP Finals, que começa em 15 de novembro, em Turim, na Itália.

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Antes de voltar às competições oficiais, João Fonseca tem um compromisso marcado para dezembro. O brasileiro enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz em uma partida de exibição prevista para o dia 12, em São Paulo.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.