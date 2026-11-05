Casper Ruud avança e enfrenta 'lucky-loser' nas quartas em Paris

Casper Ruud está nas quartas de final do Masters 1000 de Paris. O norueguês venceu Jan-Lennard Struff por duplo 6/3, em apenas 1h03 de partida, no confronto que encerrou as oitavas de final do torneio francês. Com o resultado, o atual 23º colocado do ranking mundial garantiu a última vaga na próxima fase e terá pela frente o português Nuno Borges.

A vitória desta quinta-feira (5) representou o segundo triunfo de Ruud em cinco confrontos contra Struff. Os tenistas não se encontravam desde 2023, quando o norueguês também levou a melhor em sets diretos, em duelo disputado em Pequim.

continua após a publicidade

Ex-número 2 do mundo, Casper Ruud voltou a alcançar as quartas de final do Masters 1000 de Paris depois de cinco temporadas. O resultado também iguala sua melhor campanha na competição, disputada em quadras duras e cobertas.

Casper Ruud nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris (Foto: Dimitar DILKOFF/AFP)

Nas três edições anteriores em que participou, o norueguês não conseguiu avançar da primeira rodada. Agora, terá a oportunidade de superar seu desempenho histórico no torneio e buscar uma vaga na semifinal.

continua após a publicidade

Borges avança após entrar na chave como 'lucky-loser'

O próximo adversário de Ruud será Nuno Borges. O português de 29 anos, atual 49º do ranking mundial, conquistou sua classificação às quartas de final ao derrotar o peruano Ignacio Buse, número 33 do mundo, por 6/0 e 6/2.

Borges entrou na chave principal como lucky-loser, condição concedida a um tenista eliminado na fase classificatória que ganha uma oportunidade no torneio após uma desistência. Apesar de terem trajetórias diferentes nesta edição, o português e Ruud chegam ao confronto com retrospecto equilibrado: duas vitórias para cada lado.

continua após a publicidade

Struff deixa Paris após boas campanhas na temporada indoor

Apesar da eliminação nas oitavas de final, Jan-Lennard Struff vinha de resultados expressivos nas últimas semanas em torneios disputados em quadras cobertas. O alemão de 36 anos foi vice-campeão do ATP 250 de Bruxelas e alcançou a semifinal do ATP 500 da Basileia, competição na qual derrotou Novak Djokovic.

Atual 39º do ranking mundial, Struff tem como melhor marca da carreira a 21ª colocação, alcançada em 2023. Mesmo com a derrota em Paris, os resultados desta semana garantirão uma subida para o 36º lugar na próxima atualização da classificação.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.