Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Alcaraz sobre a final de Paris com Shelton: 'Quero revanche'

Espanhol e americano decidem o título neste domingo, na capital francesa

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 22:57
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Alcaraz prepara o golpe de direita no triunfo sobre Ruud em Paris
Alcaraz prepara o golpe de direita no triunfo sobre Ruud em Paris (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Em 2026, por conta de uma lesão no punho direito, que o tirou de Roland Garros e Wimbledon, Carlos Alcaraz só perdeu uma de 12 partidas de Grand Slam. E, neste domingo, às 11h (de Brasília), na inédita decisão do Masters 1000 de Paris, o espanhol vai reencontrar, justamente, seu algoz das quartas de final do US Open. Trata-se do americano Ben Shelton, de 24 anos, número 4 do mundo.

➡️ Com Alcaraz e Zverev, veja os oito classificados para o ATP Finals 2026
➡️ Alcaraz supera Ruud e busca revanche em Paris contra Shelton
➡️Wild despacha argentino, decide no Sauípe e volta ao top 100

- Quero a revanche contra Shelton. Vai ser um grande dia e estou muito empolgado para a final. É um torneio no qual adoro jogar, pois o ambiente é único. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, conquistaria um bom resultado aqui. Amanhã é o último passo, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para estar em boas condições.

Título que faltava no Australian Open

Ex-líder do ranking e atual terceiro, o jovem espanhol, de 23 anos, começou a temporada com o título do Australian Open, o único de Slam que ainda lhe faltava. A coroação veio com triunfo sobre ninguém menos do que o sérvio e recordista Novak Djokovic, que havia vencido todas suas 10 primeiras finais em Melbourne.

O enorme feito em solo australiano, com direito a vitória sobre o alemão Alexander Zverev (atual líder do ranking) na semifinal, parecia um sinal de que os Slams seriam gloriosos para Alcaraz. Mas lesão no punho, sofrida no ATP 500 de Barcelona, em abril, no entanto, foi um balde, ou melhor, uma caixa d'água fria. Tanto que o fez desistir do torneio no saibro francês, onde defenderia o título, e o da capital londrina, palco no qual foi vice em 2025.

continua após a publicidade

Alcaraz só voltou ao circuito no US Open, quando enfileirou quatro triunfos, antes de perder para Shelton, em um dos melhores jogos da temporada, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7(5). 6/1 6/3, 1/6 e 7/6(7). Até ali, o espanhol vencera todos os três jogos diante do americano.

Depois do revés para Shelton, o ex-líder do ranking venceu dois dos três torneios que disputou: os ATP's 500 de Tóquio e de Viena (esse último, semana passada), ambos em quadra rápida. O único tropeço desde então foi para o belga Zizou Bergs, na segunda rodada do Masters 1000 de Xangai, na China.

continua após a publicidade

Alcaraz tinha as quartas como melhor campanha em Paris

No torneio atual, o número 3 do mundo nunca havia passado das quartas de final, em cinco participações anteriores. Ano passado, por exemplo, a derrota foi na estreia, para o britânico Cameron Norrie:

- Estou muito satisfeito comigo mesmo. Sempre tive dificuldades nesse torneio, mas neste ano é diferente. Cheguei a essa parte da temporada mentalmente mais descansado, com fome de vitória e ambicioso.

Para dar o troco em Shelton, que também disputa final inédita na carreira, o espanhol, embalado por oito triunfos seguidos no ano, sabe que terá de recorrer ao seu vasto repertório:

continua após a publicidade

- A partida no US Open foi muito dura. Foi decidida nos detalhes, e tentarei fazer algumas coisas diferentes nos momentos importantes — coisas que não executei bem em Nova York. Tenho certeza de que será uma partida bonita de assistir e, no meu caso, de jogar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Wild celebra ponto na semifinal de tênis em Sauipe, segurando a raquete.

Tênis

Wild despacha argentino, decide no Sauípe e volta ao top 100

Há 2 horas
Alcaraz comemora triunfo sobre Ruud em Paris

Tênis

Alcaraz supera Ruud e busca revanche em Paris contra Shelton

Há 5 horas
Ben Shelton celebra ponto no Masters 1000 de Paris.

Tênis

Ben Shelton vira sobre francês em Paris e chega à sexta final do ano

Há 9 horas
Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open

Tênis

Com Alcaraz e Zverev, veja os oito classificados para o ATP Finals 2026

Há 1 dia
Ben Shelton comemora ponto na vitória suada sobre Tommy Paul em Paris

Tênis

Ben Shelton supera Paul e alcança feito inédito em Paris

Há 1 dia
Alcaraz e Fritz se enfrentam em Paris

Tênis

O que está em jogo no duelo entre Alcaraz x Fritz em Paris

Há 1 dia
Mais LANCE!
Casper Ruud, tenista norueguês, celebra ponto com a raquete na mão durante partida.

Casper Ruud avança e enfrenta 'lucky-loser' nas quartas em Paris

João Fonseca prepara o backhand na vitória na Copa Davis contra o suíço Stricker

João Fonseca perde posições no ranking após resultados em Paris

Ben Shelton celebra com punho cerrado no Masters 1000 de Paris.

Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris

Dois tenistas em quadra de tênis; à esquerda, camiseta cinza, à direita com cabelo preso, segurando bola perto da boca.

Orlando Luz e Rafael Matos caem no Masters de Paris, mas vão ao ATP Finals

Novak Djokovic durante o Paris Masters 1000, usando polo verde e expressão concentrada.

Com Djokovic fora, quatro tenistas brigam pelas últimas vagas no ATP Finals

Alexander Zverev na Masters 1000 de Paris, segurando a raquete perto da boca.

Zverev admite pressão após primeira derrota como top 1 do ranking

Rafael Matos e Orlando Luz comemoram o inédito titulo do Masters 1000 de Montreal

Orlando Luz e Rafael Matos garantem Brasil no ATP Finals

Novak Djokovic reclama na derrota na estreia em Paris

Qualifier australiano derruba heptacampeão Djokovic em Paris

O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev

Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

Jodie Burrage em quadra, golpe de forehand durante partida de tênis, raquete verde e fundo roxo com logotipos.

Tenista britânica denuncia ameaças de morte em retorno ao circuito mundial

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Luisa Stefani e Dabrowski trocam cumprimentos em partida de tênis, diante do público.

Luisa Stefani e Dabrowski conhecem adversárias do WTA Finals