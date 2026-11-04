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Musetti 'carimba' a faixa de Zverev no Masters 1000 de Paris

Na segunda-feira, alemão, de 29 anos, chegou ao topo do ranking pela primeira vez

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 11:42
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O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev
O italiano Lorenzo Musetti devolve a bola no triunfo sobre o alemão Alexander Zverev

Em sua primeira partida desde que se tornou o 30º na história a alcançar a inédita liderança do ranking mundial, Alexander Zverev, aos 29 anos, caiu na estreia no Masters 1000 de Paris. Nesta quarta-feira, o tenista alemão foi superado pelo italiano Lorenzo Musetti (24º do mundo e ex-top 5) , por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/2.
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- É incrível, estou muito feliz com o nível que apresentei hoje. Sasha teve break points, foi uma grande performance hoje - festejou o tenista, de 24 anos.

Musetti, que não vencia uma partida no torneio francês desde as quartas de final de 2022, havia derrotado o polonês Hubert Hurkacz na estreia. Curiosamente, a campanha há quatro anos, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic, é a melhor do italiano até aqui. Para repetir esse feito, bastará ao ex-número 5 do mundo derrotar, nas oitavas de final, o anfitrião Luca Van Assche (47º), que surpreendeu o americano Learner Tien (19º). Será um tira-teima entre o italiano e o tenista da França, já que cada um venceu uma partida.

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Zverev defendia a semifinal

Zverev, por sua vez, ficou de bye na rodada de abertura em Paris e defendia a semifinal de 2025, quando foi superado pelo italiano Jannik Sinner. Há dois anos, o líder do ranking ergueu o troféu parisiense.

Alexander Zverev devolve de backhand a Lorenzo Musetti durante o Paris Masters 2026, dia 3, em Nanterre.
Alexander Zverev devolve de backhand na derrota para Musetti em Paris (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
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