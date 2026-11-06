Ben Shelton supera Paul e alcança feito inédito em Paris

Vivendo a melhor temporada da carreira, aos 24 anos, Ben Shelton alcançou, nesta sexta-feira, uma inédita vaga às semifinais do Masters 1000 de Paris. Graças à vitória do número 4 do mundo sobre o também americano Tommy Paul (14º), por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

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Foi o terceiro triunfo de Shelton em cinco jogos contra o compatriota. No sábado, o terceiro favorito vai enfrentar uma das zebras do torneio por vaga à final: o anfitrião Luca Van Assche (47º) ou o qualifier australiano Rinky Hijikata (83º). Como se sabe, esse último protagonizou a maior surpresa do evento, ao derrubar, na segunda rodada, o recordista de troféus em Paris, o sérvio Novak Djokovic.

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O número 4 do mundo, até essa sexta-feira, havia disputado três vezes o torneio na capital francesa. E sua melhor campanha foi ano passado, quando parou nas quartas de final, diante do italiano Jannik Sinner. Em 2023 e 2024, Shelton perdeu para o espanhol Alejandro Fokina, na estreia, e para o anfitrião Arthur Cazaux, respectivamente.

Vice-campeão do US Open, quando foi superado pelo líder do ranking, o alemão Alexander Zverev, o número 1 dos EUA busca o oitavo título da carreira, o quinto título na temporada. Desde janeiro, Shelton venceu os ATP's de Dalas, Munique, Stuttgart, além do Masters 1000 do Canadá.

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Com o revés desta sexta-feira, Paul viu acabar o sonho de disputar o ATP Finals de Turim, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Seu algoz e compatriota já estava assegurado na competição italiana, que começa dia 15.