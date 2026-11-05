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Ben Shelton aplica virada e vai às quartas no Masters 1000 de Paris

Número 4 do mundo supera Arthur Rinderknech e encara compatriota na próxima fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 12:28
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Ben Shelton celebra com punho cerrado no Masters 1000 de Paris.
Ben Shelton cerra o punho esquerdo e comemora ponto contra Arthur Rinderknech no Masters 1000 de Paris (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Ben Shelton garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Paris nesta quinta-feira (5), ao embalar uma virada diante do francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, nas parciais de 3/6, 6/4 e 7/6(5). O número 4 do mundo chegou a estar em desvantagem no tie-break do set decisivo, mas conquistou a vitória e segue vivo rumo ao título inédito na capital francesa.

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Shelton enfrentou dificuldades diante do atual 68º do ranking e precisou superar momentos de pressão, como quando esteve atrás por 4 a 2 na parcial de desempate. A virada veio com direito a muita resistência e controle emocional por parte do prospecto americano, que garantiu a continuidade na competição.

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Na próxima fase, Ben Shelton terá pela frente o compatriota Tommy Paul, 14º do mundo, que ainda luta por uma das duas vagas restantes no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Shelton já tem presença assegurada no evento, que acontece entre os dias 15 e 22 de novembro, em Turim, na Itália.

O confronto entre Shelton e Paul será nesta sexta-feira (6), em horário a ser divulgado. Carlos Alcaraz é outro nome confirmado nas quartas de final na França, uma vez que Mateo Berrettini desistiu do duelo contra o espanhol pelas oitavas, alegando dores no braço.

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Em busca do primeiro troféu em Paris, o terceiro de Masters 1000 na carreira, Ben Shelton entrou no torneio na segunda rodada. Na ocasião, bateu o britânico Cameron Norrie, 45º do ranking mundial, em sets diretos.

Jogador de tênis executa backhand durante o Paris Masters 1000.
Ben Shelton aplica backhand contra Arthur Rinderknech no Masters 1000 de Paris (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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