Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP após título em Paris
Vitória no Masters 1000 rende 1000 pontos ao espanhol, que reduz diferença para o italiano antes do ATP Finals
Carlos Alcaraz conquistou o Masters 1000 de Paris no último domingo, somando 1000 pontos e chegando a 7100 no ranking da ATP, aproximando-se de Jannik Sinner, que permanece com 9450 pontos. A disputa entre os dois deve ficar ainda mais acirrada após o ATP Finals, que começa no próximo domingo, 15 de novembro, em Turim, Itália.
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A vitória inédita de Alcaraz no torneio parisiense fez com que ele reduzisse a vantagem de Sinner para 2350 pontos. No entanto, com o descarte de pontos previsto para a próxima segunda-feira, Alcaraz perderá 1000 pontos referentes à final do ATP World Finals do ano passado, ficando com 6100 pontos. Já Sinner perderá 1500 pontos do título invicto conquistado na mesma competição em 2022, passando a somar 7950 pontos.
Se Alcaraz vencer o ATP Finals deste ano, poderá alcançar até 7600 pontos, ficando a apenas 350 de Sinner, o que promete uma disputa intensa pelos primeiros lugares do ranking nos primeiros meses de 2027. A liderança da ATP segue com Alexander Zverev, que tem 9550 pontos e perderá apenas 200 pontos com o início do Finals, podendo chegar a 10850 em caso de título invicto no torneio que encerra a temporada.
O ATP Finals, que começa neste domingo (15), reúne os oito melhores tenistas da temporada e será realizado em Turim, na Itália, a partir do próximo domingo, quando Alcaraz terá a chance de encurtar ainda mais a distância para Sinner e se consolidar entre os principais nomes do tênis mundial.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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