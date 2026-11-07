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Wild despacha argentino, decide no Sauípe e volta ao top 100

Paranaense elimina principal favorito e faz final com outro tenista da Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 21:04
Atualizado há 1 minutos
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Thiago Wild celebra ponto na semifinal de tênis em Sauipe, segurando a raquete.
Thiago Wild celebra ponto no triunfo na semifinal no Sauipe (Foto: João Pires/Divulgação)

Mais do que uma vaga à final do Sauípe Open, Thiago Wild assegurou o retorno ao top 100 ao derrotar o argentino Facundo Diaz Acosta, 72º do mundo e principal favorito, neste sábado. O paranaense, de 26 anos, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/4, para festa da torcida presente ao torneio no litoral da Bahia.

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Com o feito, o número 2 do país já garante um salto da 110ª para a 98ª posição . Até hoje, a melhor colocação de Wild foi 58º lugar, alcançado em 2024. Já a última vez que o paranaense figurou entre os 100 melhores do mundo foi em março de 2025, na 96ª colocação. No início de 2026, Thiago era o 216º do planeta.

- Foi um baita jogo. Estou feliz por sair com a vitória e por voltar ao top 100, mas tem um jogo ainda, a semana não terminou.

Domingo, às 16h, o anfitrião enfrenta outro argentino na decisão: Camilo Ugo Carabelli, 81º colocado do ranking e segundo cabeça de chave no torneio baiano.

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Brasil x Argentina na final, como na Era Guga

Um dos principais torneios do nível Challenger do Brasil, o Sauípe Open realizou a primeira edição em 2025. Na ocasião, o evento marcou o retorno da Costa do Sauípe ao calendário da ATP após 14 anos. Isso porque a região recebeu, de 2001 a 2011, o principal torneio do país na Era Guga, o Brasil Open.

Até hoje, Guga Kuerten, ex-número 1 do mundo, foi o único brasileiro a triunfar, nas simples, no Sauípe: em 2002, na quadra rápida, e dois anos depois, no saibro. Nas duas ocasiões, os triunfos foram contra argentinos: Guillermo Coria e Agustín Calleri, respectivamente. O troféu de Guga há 24 anos, por sinal, foi o 20º e último de sua carreira. Na temporada seguinte, um então promissor espanhol e 48º do mundo foi o campeão no Sauípe. Seu nome? Rafael Nadal, então com 18 anos, que ergueu, naquela semana de fevereiro de 2005, o segundo de seus 92 títulos como profissional.

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O argentino Facundo Diaz Acosta na derrota para Thiago Wild no Sauipe (Foto: João Pires/Divulgação)
O argentino Facundo Diaz Acosta na derrota para Thiago Wild no Sauipe (Foto: João Pires/Divulgação)
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