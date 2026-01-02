Sabalenka pede revanche contra Kyrgios: 'vamos usar um formato diferente'

Prestes a estrear na temporada 2026, a líder do ranking Aryna Sabalenka voltou a pedir uma revanche contra Nick Kyrgios após a 'Batalha dos Sexos', no último domingo (28), em Dubai. A partida, com clima descontraído, teve o australiano como vencedor, por duplo 6/3.

— Eu definitivamente faria isso de novo. Adoro revanches e não gosto de deixar as coisas como estão. E acho que para a próxima partida vamos usar um formato diferente, porque antes do jogo, eu não tinha me dado conta de que também precisava me adaptar. Foi um pouco complicado para mim - avaliou.

A partida de exibição teve algumas regras específicas, incluindo a quadra de dimensão reduzida do lado de Sabalenka e apenas um saque por ponto para cada tenista.

— Acho que ainda manteria a quadra inteira para o Nick, mas teria os dois saques. Isso equilibraria um pouco mais o nosso jogo. Como sempre digo, você não está perdendo, está aprendendo. E eu aprendi muito sobre este jogo. Agora conheço melhor o Nick como jogador e como pessoa também, então sinto que sei como jogar contra ele. Vamos fazer isso de novo, preciso da revanche - disse.

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios com seus respectivos troféus em Dubai (Foto: Amr Alfiky / POOL / AFP)

Sabalenka estreia no WTA 500 de Brisbane

A número 1 do mundo faz sua estreia na temporada 2026 a partir desta segunda-feira (5), quando defenderá o título do WTA 500 de Brisbane, na Austrália. Além de Sabalenka, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Madison Keys, Mirra Andreeva e Ekaterina Alexandrova também figuram como cabeças de chave do torneio.

Além da disputa de simples, Sabalenka também competirá nas duplas, ao lado da espanhola Paula Badosa. A parceria estreia contra a russa Liudmila Samsonova e a chinesa Shuai Zhang.

