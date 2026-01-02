João Fonseca participa de cerimônia com boleiros antes do ATP de Brisbane

O brasileiro João Fonseca já está em solo australiano para a estreia na temporada 2026 do tênis. Nesta sexta-feira (2), ele foi o convidado da cerimônia que oficializa os boleiros do ATP 250 de Brisbane, seu primeiro torneio do ano. A competição começa nesta segunda-feira (5), e João figura como um dos cabeças de chave.

continua após a publicidade

➡️João Fonseca estreia no ATP de Brisbane; veja calendário de 2026

➡️Venus Williams recebe convite e quebrará recorde no Australian Open

Durante o evento, Fonseca entregou os bonés de cada um dos boleiros, além de tirar fotos e vídeos com as crianças. O número 1 do Brasil já fez algumas atividades nas quadras de Brisbane, incluindo um treinamento com o tcheco Jiri Lehecka, número 18 do mundo. Ainda não há definição do primeiro adversário de João Fonseca no ATP 250, bem como de data e horário de estreia, já que o sorteio oficial do torneio acontece apenas neste sábado (3).

João terminou o ano de 2025 na 24ª posição do ranking mundial, mas cairá para o 29º lugar na próxima atualização da lista. No ATP de Brisbane, o brasileiro poderá defender os pontos conquistados com o título do Challenger 125 de Camberra, em janeiro do ano passado. Caso alcance a final do torneio na Austrália, o brasileiro somará 165 pontos, o suficiente para cobrir os 125 subtraídos.

continua após a publicidade

João Fonseca, durante cerimônia com boleiros em Brisbane (Foto: Divulgação/ Brisbane International)

Torneios de João Fonseca em 2026

Com agenda divulgada até março de 2026, o brasileiro tem oito torneios previstos no calendário até o momento. Após o ATP de Brisbane, João Fonseca segue na Austrália em janeiro para mais dois torneios em quadra dura: o ATP 250 de Adelaide, a partir do dia 12, e o Australian Open, a partir do dia 18.

Em fevereiro, está prevista uma passagem pelo Canadá para a disputa da Copa Davis, seguida do ATP 250 e Buenos Aires e do ATP 500 do Rio de Janeiro, em casa. Em março, João viaja aos Estados Unidos, onde disputará o Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial