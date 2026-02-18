João Fonseca tenta derrubar escrita no Rio Open; entenda

Desde a prmeira edição, em 2014, nenhum anfitrião passou, nas simples, das quartas de final do Rio Open. Dessa vez, seis deles (um recorde) iniciaram a chave principal no Jockey Club, e a metade foi eliminada já na terça-feira: Igor Marcondes, Gustavo Heide e João Lucas Reis. E, após a rodada de terça-feira, só restou o número 1 do Brasil e 38 do mundo, João Fonseca.

Após o triunfo sobre Thiago Monteiro, por 7/6 e 6/1, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, inclusive, falou sobre a possibilidade de, enfim, chegar à semifinal:



- Muito especial, com certeza (voltar a vencer no torneio após dois anos). É um torneio onde tenho uma história muito legal. Amigos, família, todos aqui torcendo, muitos brasileiros. Vamos ver se dessa vez a gente consegue passar das quartas. Obviamente, vamos jogo a jogo. Vamos com tudo.

Na quinta-feira, nas oitavas de final, o brasileiro enfrenta o peruano Ignacio Buse (91º do mundo, de 21 anos, pela primeira vez na carreira). Se avançar, terá pela frente o italiano Matteo Berrettini ou o sérvio Dusan Lajovic.

Ex-número 61 do mundo e recordista de vitórias (10) entre os donos da casa, Thiago Monteiro é, também, o que mais vezes chegou nas quartas de final no Rio Open: 2. A primeira vez foi em 2017, quando estreou derrotando o português Gastão Elias e, na sequência, derrubou o compatriota Thomaz Bellucci. O tenista cearense só não avançou à inédita semifinal porque foi superado pelo norueguês Casper Ruud.

Há dois anos, Monteiro contou com a desistência do espanhol Carlos Alcaraz, lesionado, logo no terceiro game, na esteria. Depois superou o paulista Felipe Meligeni, antes de perder para o campeão, o argentino Sebastian Báez (atual bi).

A edição de 2024 foi que teve o recorde de anfitriões nas quartas. Além de Monteiro, João Fonseca e Thiago Wild também pararam nessa fase. O caçula, aliás, naquela semana, venceu suas duas primeiras partidas de ATP na carreira, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin, mas foi superado pelo argentino Mariano Navone nas quartas. Foi a melhor campanha do número 1 do Brasil até aqui no torneio

Wild, por sua vez, há dois anos, superou o chileno Alejandro Tabilo, na estreia, e, na sequência, o espanhol Jaume Munar. No entanto, nas quartas, foi eliminado pelo então campeão, o britânico Cameron Norrie.

Abaixo, os placares de todas as finais do torneio:



2014 – Rafael Nadal (ESP) derrotou Alexandr Dolgopolov (UCR) por 6–3, 7–6(7–3)

2015 – David Ferrer (ESP) derrotou Fabio Fognini (ITA) por 6–2, 6–3

2016 – Pablo Cuevas (URU) derrotou Guido Pella (ARG) por 6–4, 6–7(5–7), 6–4

2017 – Dominic Thiem (AUT) derrotou Pablo Carreño Busta (ESP) por 7–5, 6–4

2018 – Diego Schwartzman (ARG) derrotou Fernando Verdasco (ESP) por 6–2, 6–3

2019 – Laslo Đere (SER) derrotou Félix Auger-Aliassime (CAN) por 6–3, 7–5

2020 – Cristian Garín (CHI) derrotou Gianluca Mager (ITA) por 7–6(7–3), 7–5

2021 – Não realizado devido à pandemia de COVID-19

2022 – Carlos Alcaraz (ESP) derrotou Diego Schwartzman (ARG) por 6–4, 6–2

2023 – Cameron Norrie (GBR) derrotou Carlos Alcaraz (ESP) por 5–7, 6–4, 7–5

2024 – Sebastián Báez (ARG) derrotou Mariano Navone (ARG) por 6–2, 6–1

2025 - Sebastián Báez (ARG) derrotou Alexandre Muller (FRAN) por 6-2, 6-3