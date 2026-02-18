menu hamburguer
Guto Miguel leva jogo ao terceiro set, mas cai na primeira rodada do Rio Open

Promessa brasileira de 16 anos faz frente ao 127 do mundo, mas perde por 2 sets a 1

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
00:14
Guto Miguel Rio Open
imagem cameraGuto Miguel em ação no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)
Não deu para Guto Miguel na primeira rodada do Rio Open. A promessa brasileira de 16 anos lutou, mas acabou derrotado diante de Vilius Gaubas, da Lituânia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.

O vencedor irá enfrentar o argentino Tomás Martín Etcheverry, com horário e data a definir. Ele superou o compatriota Francisco Comesana também nesta terça, na quadra 1, por 2 sets a 1.

Como foi o jogo?

A partida não começou bem para a promessa brasileira. Logo em seu primeiro serviço, viu o adversário conseguir a quebra e abrir 3/0 no primeiro set rapidamente. Embalado pela torcida, Guto encaixou melhor o saque e até fazer frente ao serviço de Gaubas, mas não conseguiu devolver a quebra. Assim, o lituânio fechou o primeiro set em 6/3.

O segundo set, contudo, começou diferente para o brasileiro. Mais firme nas decisões, o jovem mostrou o repertório para confirmar os serviços e conseguiu uma quebra no quarto game para abrir 3/1. Mais uma vez, a torcida entrou em ação, e o tenista da Lituânia passou a sentir a pressão e "ajudar" Guto com erros não forçados. Desta forma, a promessa do Brasil conseguiu nova quebra no game decisivo e fechou o set em 6/2 para empatar a partida.

O terceiro e decisivo set começou equilibrado. Após cada tenista confirmar seu serviço, Guto parecia caminhar para manter o ritmo ao abrir 40-15. Contudo, erros não forçados custaram ao brasileiro, que tomou a virada e cedeu a quebra para Gaubas fazer 2/1.

O físico e o mental pareceram pesar para o jobem de 16 anos na reta final. Outra vez com vantagem ampla no próprio serviço, Guto cedeu a quebra e deixou o adversário abrir 4/1. A partir daí, o lituânio controlou o jogo e fechou o terceiro set em 6/2 para avançar às oitavas de final do Rio Open.

Guto Miguel Rio Open
Guto Miguel em ação no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)

