Guto Miguel leva jogo ao terceiro set, mas cai na primeira rodada do Rio Open

Não deu para Guto Miguel na primeira rodada do Rio Open. A promessa brasileira de 16 anos lutou, mas acabou derrotado diante de Vilius Gaubas, da Lituânia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca celebra a primeira vitória no Rio Open em dois anos: 'Muito especial'

O vencedor irá enfrentar o argentino Tomás Martín Etcheverry, com horário e data a definir. Ele superou o compatriota Francisco Comesana também nesta terça, na quadra 1, por 2 sets a 1.

Como foi o jogo?

A partida não começou bem para a promessa brasileira. Logo em seu primeiro serviço, viu o adversário conseguir a quebra e abrir 3/0 no primeiro set rapidamente. Embalado pela torcida, Guto encaixou melhor o saque e até fazer frente ao serviço de Gaubas, mas não conseguiu devolver a quebra. Assim, o lituânio fechou o primeiro set em 6/3.

continua após a publicidade

O segundo set, contudo, começou diferente para o brasileiro. Mais firme nas decisões, o jovem mostrou o repertório para confirmar os serviços e conseguiu uma quebra no quarto game para abrir 3/1. Mais uma vez, a torcida entrou em ação, e o tenista da Lituânia passou a sentir a pressão e "ajudar" Guto com erros não forçados. Desta forma, a promessa do Brasil conseguiu nova quebra no game decisivo e fechou o set em 6/2 para empatar a partida.

O terceiro e decisivo set começou equilibrado. Após cada tenista confirmar seu serviço, Guto parecia caminhar para manter o ritmo ao abrir 40-15. Contudo, erros não forçados custaram ao brasileiro, que tomou a virada e cedeu a quebra para Gaubas fazer 2/1.

continua após a publicidade

O físico e o mental pareceram pesar para o jobem de 16 anos na reta final. Outra vez com vantagem ampla no próprio serviço, Guto cedeu a quebra e deixou o adversário abrir 4/1. A partir daí, o lituânio controlou o jogo e fechou o terceiro set em 6/2 para avançar às oitavas de final do Rio Open.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico