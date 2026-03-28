De pai para filho: assistência de LeBron para Bronny marca noite na NBA

A vitória do Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets na madrugada deste sábado (27) por 116 a 99 não foi apenas mais um número na tabela. A Crypto.com Arena foi palco de um momento inédito na história da NBA: a primeira assistência oficial de um pai para um filho.

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O lance aconteceu no segundo quarto, quando LeBron James encontrou o primogênito livre no perímetro. Bronny não perdoou e converteu a bola de três pontos, selando um recorde que levou décadas para ser batido.

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O momento do recorde

Com o placar em 44 a 39 para os Nets, o camisa 23 atraiu a marcação e serviu o novato, que anotou seus únicos três pontos da partida em grande estilo. LeBron encerrou o confronto com 14 pontos, enquanto Bronny somou quatro minutos em quadra.

Aos 21 anos, o jovem, selecionado na 55ª posição do último draft, vem alternando sua participação entre o elenco principal e o South Bay Lakers (G League) para ganhar rodagem. A parceria, que já havia sido testada na pré-temporada, agora está devidamente registrada nos livros de recordes da liga regular.

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Um dia perfeito

Na coletiva pós-jogo, o clima era de pura satisfação. LeBron e Bronny dividiram a bancada, e o veterano de 41 anos resumiu o sentimento de um pai orgulhoso:

— Hoje tudo foi sensacional. Desde o café da manhã com minha filha antes da escola até chegar aqui e ver meu filho trabalhando ao meu lado. Foi um dia impecável.

Lakers em ascensão

Além da festa em família, o resultado coloca os Lakers em uma posição confortável: são 10 vitórias nos últimos 11 jogos. Com uma campanha de 48 vitórias e 26 derrotas, o time ocupa a terceira colocação da Conferência Oeste e chega embalado para os playoffs, que começam em 18 de abril.

Mesmo em sua 23ª temporada, LeBron segue desafiando a lógica com médias de 21 pontos e quase 7 assistências por jogo, provando que, ao lado do filho, ainda tem muita lenha para queimar na elite do basquete.

Los Angeles, 27 de março de 2026: Bronny James, do Los Angeles Lakers, observa jogo contra o Brooklyn Nets na Crypto.com Arena. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images/getty images via AFP)

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