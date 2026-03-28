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De pai para filho: assistência de LeBron para Bronny marca noite na NBA

Pela primeira vez na liga, um pai fez uma assistência para seu filho

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/03/2026
11:44
eBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa sobre Ben Saraf, do Brooklyn Nets, na Crypto.com Arena. (Foto: Kevin terrell/getty images north america/getty images via afp)
imagem cameraeBron James, do Los Angeles Lakers, arremessa sobre Ben Saraf, do Brooklyn Nets, na Crypto.com Arena. (Foto: Kevin terrell/getty images north america/getty images via afp)
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A vitória do Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets na madrugada deste sábado (27) por 116 a 99 não foi apenas mais um número na tabela. A Crypto.com Arena foi palco de um momento inédito na história da NBA: a primeira assistência oficial de um pai para um filho.

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O lance aconteceu no segundo quarto, quando LeBron James encontrou o primogênito livre no perímetro. Bronny não perdoou e converteu a bola de três pontos, selando um recorde que levou décadas para ser batido.

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O momento do recorde

Com o placar em 44 a 39 para os Nets, o camisa 23 atraiu a marcação e serviu o novato, que anotou seus únicos três pontos da partida em grande estilo. LeBron encerrou o confronto com 14 pontos, enquanto Bronny somou quatro minutos em quadra.

Aos 21 anos, o jovem, selecionado na 55ª posição do último draft, vem alternando sua participação entre o elenco principal e o South Bay Lakers (G League) para ganhar rodagem. A parceria, que já havia sido testada na pré-temporada, agora está devidamente registrada nos livros de recordes da liga regular.

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Um dia perfeito

Na coletiva pós-jogo, o clima era de pura satisfação. LeBron e Bronny dividiram a bancada, e o veterano de 41 anos resumiu o sentimento de um pai orgulhoso:

— Hoje tudo foi sensacional. Desde o café da manhã com minha filha antes da escola até chegar aqui e ver meu filho trabalhando ao meu lado. Foi um dia impecável.

Lakers em ascensão

Além da festa em família, o resultado coloca os Lakers em uma posição confortável: são 10 vitórias nos últimos 11 jogos. Com uma campanha de 48 vitórias e 26 derrotas, o time ocupa a terceira colocação da Conferência Oeste e chega embalado para os playoffs, que começam em 18 de abril.

Mesmo em sua 23ª temporada, LeBron segue desafiando a lógica com médias de 21 pontos e quase 7 assistências por jogo, provando que, ao lado do filho, ainda tem muita lenha para queimar na elite do basquete.

Los Angeles, 27 de março de 2026: Bronny James, do Los Angeles Lakers, observa jogo contra o Brooklyn Nets na Crypto.com Arena. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images/getty images via AFP)
Los Angeles, 27 de março de 2026: Bronny James, do Los Angeles Lakers, observa jogo contra o Brooklyn Nets na Crypto.com Arena. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images/getty images via AFP)

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