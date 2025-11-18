Ronaldo Fenômeno diz que prefere o tênis ao futebol; entenda

Tenista amador e organizador do torneio Galácticos Open, cuja sexta edição aconteceu semana passada, em sua mansão, em São Paulo, Ronaldo Fenômeno é um apaixonado pelo esporte da bolinha amarela. Em entrevista à Cazé TV, o herói do pentacampeonato da seleção brasileira, na Copa de 2002, voltou a falar da sua paixão pelo tênis.

- Acho que amo mais tênis do que futebol. Consigo ficar assistindo às partidas de tênis por mais de cinco horas - disse o ex-artilheiro.

Não foi a primeira vez que o Fenômeno expressou sua preferência pelo tênis, em detrimento ao futebol.





Semana passada, ao Lance!, o ex-duplista Bruno Soares, um dos maiores da história do tênis do Brasil e co-fundador do Galácticos Open, destacou a evolução de Ronaldo como tenista.



Após a sexta edição do Galácticos Open, que reuniu celebridades (como os cantores Bello e Bellutti), ex-jogadores de tênis (como Thomaz Bellucci e Bruno Soares) e de futebol (como Kaká, Denilson e Juninho Paulista) Fenômeno usou as redes sociais para comemorar o feito. Na véspera do torneio, aconteceu o tradicional leilão beneficente em prol da Fundação Fenômenos:

Ronaldo celebra sucesso do Galácticos Open

- Mais uma edição do #GalácticosOpen que, a cada ano, fica mais especial. Abrimos as portas da nossa casa pra receber essa gente querida e, juntos, fazermos a diferença. Uma história que começou com a minha paixão pelo tênis e ganhou propósito, força, alcance e potência com o trabalho da @fundacaofenomenos.

Esporte é caminho. E os grandes campeões do torneio são as lideranças fenomenais que apoiamos. Chegamos à marca de 600 mil pessoas, espalhadas por 27 estados, impactadas pelas atividades da Fundação. Um movimento que se intensificou nos últimos anos com a @celinalocks na presidência.

Obrigado a todos os patrocinadores, apoiadores, colaboradores, convidados e a cada um de vocês que contribuiu de casa com doação, audiência e carinho. Vamos juntos por muito mais! Até a próxima .

