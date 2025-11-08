Ronaldo Fenômeno reúne galácticos e volta a jogar em São Paulo; entenda

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno vai reunir um grupo de galácticos para disputar um torneio de… tênis. De 13 a 15 de novembro, em São Paulo, o ex-atacante montou um dream team comandado pelo ex-tenista Bruno Soares, multicampeão de duplas no circuito profissional. Participarão do torneio nomes conhecidos dos gramados, como Amoroso, Juninho Paulista, Denílson, Kaká, Alexandre Pato, Elano Blumer, Caio Ribeiro e Paulo André.

Além dos ex-atletas profissionais, o torneio contará também com a presença de empresários, artistas e jornalistas amigos do Fenômeno, em uma programação que promete unir esporte, entretenimento e solidariedade. O evento, batizado de Galácticos Open, será realizado em um clube da capital paulista e pretende se consolidar como uma celebração entre amigos e admiradores do ex-camisa 9, com o tênis servindo de elo entre diferentes mundos.

No ano passado, Ronaldo conquistou o título em uma das categorias do torneio. Além de Bruno Soares, Thomas Belucci também vai ser um dos treinadores na disputa.

Mas antes mesmo de a bola — ou melhor, a bolinha — começar a quicar, Ronaldo comandará uma noite especial. No dia 12 de novembro, um dia antes do início do torneio, o Clube Monte Líbano receberá a segunda edição do Leilão Galácticos, promovido pela Fundação Fenômenos. O evento beneficente promete ser uma oportunidade única para fãs de esportes e colecionadores de itens exclusivos.

Entre os lotes disponíveis, destaque para uma partida de tênis na quadra privada de Ronaldo Fenômeno durante o Galácticos Open — uma experiência rara e disputada por quem deseja dividir o mesmo espaço esportivo com o ídolo. Outro item de destaque é uma raquete autografada por Alexander Zverev, atual número 3 do ranking mundial, além de objetos e experiências ligadas a grandes nomes do esporte e da cultura.

Com o torneio e o leilão, Ronaldo reforça sua relação com causas sociais e com o espírito esportivo que sempre o acompanhou. O Fenômeno, que há anos investe em projetos beneficentes por meio de sua fundação, transforma mais uma vez o encontro entre amigos em um evento que une diversão, solidariedade e paixão pelo esporte.

