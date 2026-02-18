Cerúndolo pede atendimento, abandona e Rio Open segue 'assombrado' por tabu de 12 anos

Recém-coroado no ATP 250 de Buenos Aires no último domingo, sua primeira conquista em três finais, o argentino Francisco Cerúndolo chegou ao Rio Open com a missão de quebrar um incômodo tabu. Desde a edição inaugural do torneio, em 2014, quando o espanhol Rafael Nadal ergueu o troféu, nenhum outro principal cabeça de chave conseguiu confirmar o favoritismo e conquistar o título no saibro do Jockey Club. A "maldição", no entanto, provou-se mais forte que o embalo do hermano, que se despediu do torneio de forma melancólica nesta noite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Thiago Tirante avançou de fase após desistência do compatriota Francisco Cerundolo no Rio Open (Foto: Rio Open / fotojump)

A partida entre Francisco Cerúndolo e Thiago Tirante começou com o favoritismo pesando a favor do primeiro, mas o físico cobrou o preço rapidamente. Após perder o primeiro set por 6/2, Francisco sentiu um desconforto e solicitou atendimento médico em quadra. Visivelmente limitado, o argentino optou por se retirar da partida quando o placar do segundo set anotava 3/1 para Tirante. A desistência deixa o Rio Open sem o seu principal ranqueado.

Se o irmão mais velho sofreu com o físico, Juan Manuel Cerúndolo mostrou garra. Em um duelo contra o alemão Yannick Hanfmann, Juan Manuel precisou de três sets para avançar. Após vencer a primeira parcial (6/4) e sofrer o empate no tie-break do segundo set (6/7), o jovem argentino dominou o terceiro set com autoridade, fechando em 6/4 e garantindo sua vaga na próxima rodada.

continua após a publicidade

Juan Manuel Cerundolo eliminou o alemão Yannick Hanfmann (Foto: Rio Open / fotojump)

A noite, porém, não foi de 100% de aproveitamento para os hermanos. Román Burruchaga foi dominado pelo tcheco Vít Kopriva. Kopriva não deu chances ao argentino, fechando a partida em sets diretos com parciais de 6/3 e 6/1, frustrando os planos de Burruchaga de avançar no Rio Open.

+Aposte na vitória do seu tenista favorito no Rio Open

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade