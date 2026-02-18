Rafael Matos e Orlando Luz, uma das duplas 100% brasileiras no Rio Open, tiveram um fim precoce na participação no saibro carioca. Logo na estreia, nesta quarta-feira (18), os tenistas caíram diante de Guido Andreozzi e Manuel Guinard por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 10/6 no Super Tie Break).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O gosto amargo da derrota foi ampliado pela pitada de vingança por parte do argentino e do francês. Na semana passada, durante o ATP de Buenos Aires, o mesmo duelo já havia sido realizado, com vitória brasileira pelo mesmo placar e também no set decisivo. O triunfo, na ocasião, levou Rafael e Orlando à decisão na Argentina, onde se sagraram campeões.

Entre a final na Cancha Guillermo Vilas e a estreia no Jockey Club Brasileiro, houve cerca de três dias para descansos e treinos. O fato de terem jogado no país vizinho de ponta a ponta do torneio não exerceu grande influência na visão da dupla brasileira.

continua após a publicidade

— Com certeza pesa um pouco, mas acho que não foi por aí que passou o jogo. A gente já tinha jogado com eles em Buenos Aires. Já tivemos três tie-breaks, duas horas e quinze de jogo lá. No segundo set eles elevaram bastante o nível, sacaram muito bem, nos deram poucas chances nos nossos games de evolução. E tiveram mérito, tiveram mérito de levar o jogo — analisou Matos.

Próximos desafios após o Rio Open

A partir da próxima semana, a dupla já volta a estar em ação, também na América do Sul. A união acontecerá no Aberto do Chile, que ocorre entre os dias 23 de fevereiro e 1 de março.

continua após a publicidade

— A gente precisa tirar um pouquinho de descanso, dar uma zerada no corpo, na cabeça. Depois, vamos para Santiago o mais rápido possível, porque lá é bem diferente das condições que temos jogado. Tem altura, sabemos que é um lugar sempre difícil de jogar, então temos que nos adaptar — analisou Orlando.

A queda de Matos e Luz no Rio Open foi um impeditivo para um confronto 100% brasileiro. Devido ao avanço, Guido Andreozzi e Manuel Guinard enfrentarão Felipe Meligeni e Marcelo Zormann nesta quinta-feira (19), ainda sem horário definido.

➡️ João Fonseca tenta derrubar escrita no Rio Open; entenda

➡️ Rio Open: Veja os lances da vitória de João Fonseca e Marcelo Melo nas quartas de dupla

Rafael Matos e Orlando Luz no Rio Open (Foto: Fotojump)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do João Fonseca no Rio Open

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável