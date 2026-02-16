Dez anos após o Kid's Day de 2014, João Fonseca despontou no Rio Open

Desde a primeira edição, em 2014, a relação de João Fonseca é muito forte com o Rio Open. Há 12 anos, o carioca era apenas mais uma criança se divertindo no Kid's Day. Dez anos depois, foi no Jockey Club que o brasileiro conquistou suas duas primeiras vitórias em um ATP.

Mais do que um marco em sua trajetória e um salto gigante no ranking (de 655º para o 343º), a campanha de 2024 fez o pupilo do técnico Guilherme Teixeira desistir de tentar o tênis universitário americano. Naquela época, João Fonseca tinha um pré-contrato com a Universidade de Virgínia.

Em fevereiro de 2024, o cartão de visitas de João, então aos 17 anos, foi um 6/0 e 6/4 sobre o francês Arthur Fils (32º). Na sequência, aplicou um duplo 6/4 no campeão de 2020, o chileno Cristian Garin (88º). A inédita semifinal de um brasileiro só não foi alcançada, porque o argentino Mariano Navone (113º) eliminou o anfitrião numa batalha nas quartas de final, por 6/2, 3/6 e 6/3. Na Era Aberta (desde 1968), nenhum outro brasileiro alcançou tão jovem esse fase de um ATP. Ex-líder do ranking Gustavo Kuerten, por exemplo, alcançou tal feito aos 19 anos.

Um mês depois, João Fonseca, ex-número 1 do mundo juvenil, disputou sua primeira final de Challenger, em Assunção, no Paraguai, sendo superado pelo paulista Gustavo Heide. Em abril, o brasileiro voltou a alcançar as quartas de final de um ATP, dessa vez em Bucareste, onde teve como algoz o chileno Alejandro Tabilo, o mesmo da estreia de Buenos Aires, na última quarta-feira.

Ainda em abril de 2024, o pupilo de Gui Teixeira debutou em Masters 1000 vencendo o americano Alex Michelsen em Madri. No início de agosto, em Lexington, nos EUA, na quadra rápida, venceu o primeiro de seus três Challengers, com triunfo sobre o australiano Li Tu na decisão.

João Fonseca encerrou 2024 com título

Dali até novembro o carioca jogou outros Challengers, Copa Davis e por muito pouco não estreou em Grand Slams no US Open (acabou perdendo na terceira e última rodada do qualifying para o anfitrião Eliot Spizzirri).

Já como o 145º, o brasileiro fechou 2024 com chave de ouro, conquistando, de maneira invicta, o NextGen Finals, em Riad, na Arábia Saudita, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada.