João Fonseca x Ignacio Buse nas oitavas do Rio Open; horário e onde assistir
Brasileiro enfrenta o peruano Buse nas oitavas de final do torneio
O cenário do Rio Open 2026 mudou drasticamente, e o favoritismo agora recai sobre os ombros de João Fonseca. O jovem brasileiro entra em quadra nesta quinta-feira (19) a partir das 19h (horário de Brasília) para enfrentar o peruano Ignacio Buse (91º), pelas oitavas de final, com um status ainda maior: ele é, na prática, o principal cabeça de chave remanescente e um dos grandes nomes para o título.
A ascensão de João Fonseca como o homem a ser batido no Jockey Club Brasileiro veio após uma sequência de zebras e abandonos. O argentino Francisco Cerúndolo, um dos favoritos ao título, precisou abandonar sua partida contra Thiago Tirante devido a um desconforto. Além dele, o italiano Luciano Darderi deu adeus precoce ao torneio ainda na primeira rodada, ao ser superado por Juan Manuel Cerúndolo.
Agora, João Fonseca tem a faca e o queijo na mão para avançar às fases finais em casa. No entanto, o desafio não será simples. Ignacio Buse tem se mostrado um adversário indigesto e chega sem a pressão do favoritismo.
João Fonseca x Ignacio Buse
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Jockey Club Brasileiro
👁️ Onde assistir: Sportv 3
