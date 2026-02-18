João Fonseca x Ignacio Buse nas oitavas do Rio Open; horário e onde assistir

O cenário do Rio Open 2026 mudou drasticamente, e o favoritismo agora recai sobre os ombros de João Fonseca. O jovem brasileiro entra em quadra nesta quinta-feira (19) a partir das 19h (horário de Brasília) para enfrentar o peruano Ignacio Buse (91º), pelas oitavas de final, com um status ainda maior: ele é, na prática, o principal cabeça de chave remanescente e um dos grandes nomes para o título.

João Fonseca comemora ponto na estreia do Rio Open contra Thiago Monteiro (Foto: João Pires/Fotojump)

A ascensão de João Fonseca como o homem a ser batido no Jockey Club Brasileiro veio após uma sequência de zebras e abandonos. O argentino Francisco Cerúndolo, um dos favoritos ao título, precisou abandonar sua partida contra Thiago Tirante devido a um desconforto. Além dele, o italiano Luciano Darderi deu adeus precoce ao torneio ainda na primeira rodada, ao ser superado por Juan Manuel Cerúndolo.

Agora, João Fonseca tem a faca e o queijo na mão para avançar às fases finais em casa. No entanto, o desafio não será simples. Ignacio Buse tem se mostrado um adversário indigesto e chega sem a pressão do favoritismo.

João Fonseca x Ignacio Buse

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Jockey Club Brasileiro

👁️ Onde assistir: Sportv 3