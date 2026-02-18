Entre piadas e brincadeiras, João Fonseca e Marcelo Melo parecem estar bem conectados no primeiro torneio juntos. Os brasileiros seguem invictos no Rio Open após derrotarem os argentinos Andres Molteni e Maximo Gonzalez nesta quarta-feira (18). Com a vaga nas semifinais garantida, o futuro da dupla promete ainda grandes feitos no circuito ATP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Até o momento, foram dois jogos disputados e nenhum set perdido pela dupla. De acordo com o veterano Melo, a conexão entre os dois fora de quadra é peça-chave para o sucesso durante as partidas.

— Eu acho que o entrosamento que a gente teve vem muito do lado de fora da quadra também. Quando a gente tem um relacionamento bacana fora, a gente consegue transmitir isso pra dentro da quadra. Acaba sendo um conjunto pra ter resultados bons e bacanas, igual a gente tá tendo agora — disse Melo, que completou:

continua após a publicidade

— Foi um momento especial, com certeza, pra mim e eu imagino que pra ele também. Poder compartilhar a quadra com alguém especial, num torneio especial. Eu acho que tudo flui. A torcida flui, o nosso jogo flui, a osmose flui. Quem me viu jogar esses anos todos e me vê jogar hoje vê que eu estou feliz dentro de quadra, desfrutando.

Dupla deve seguir junta no circuito ATP

A parceria deve continuar em busca de novas experiências durante a atual temporada do circuito ATP após o fim do Rio Open. Em tom de piada, o tenista de 19 anos declarou que o futuro depende da idade "avançada" de Marcelo.

continua após a publicidade

— O futuro… Bom, vamos ver até onde ele consegue chegar aí. Mas… Brincadeira. Tá vendo? Ele bota a roupa até cor de vinho. A gente chama ele de Pinot Noir e tal. Igual vinho: quanto mais velho, melhor. Vamos ver, mas acho que no futuro a gente vai ter mais Fonseca e Melo por aí, sim — brincou Fonseca.

Um fato curioso sobre os tenistas é a diferença de idade — são 23 anos que os separam —, o que se tornou motivo de brincadeiras entre os dois. A troca de experiências e pontos de vista, no entanto, segue em via de mão dupla, como destacou Marcelo.

— Eu acho bacana poder trocar essa experiência. Às vezes, umas coisas novas que ele tá vendo agora e que eu não vi podem me ajudar também. Não é uma via só daqui pra lá. Então, assim, apesar de que — vou dar um spoiler aqui —, quando a gente joga xadrez, quem ganha sou eu. Ele não tem paciência.

A brincadeira foi reforçada ainda pela resposta de João Fonseca, que concordou com Melo ao afirmar que "pessoas mais velhas têm mais paciência".

➡️ João Fonseca tenta derrubar escrita no Rio Open; entenda

➡️ Rio Open: Veja os lances da vitória de João Fonseca e Marcelo Melo nas quartas de duplas

Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do João Fonseca no Rio Open

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável