Prêmio Lance!: direita potente de João Fonseca vence na categoria 'Momento do ano'

Relembre o jogo entre Fonseca e Andrey Rublev no Australian Open

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 27/12/2025
10:53
João Fonseca na pré-temporada na Yes Tennis (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na pré-temporada na Yes Tennis (Foto: Divulgação)
Uma direita de 181 km/h que anunciou um novo protagonista para o tênis mundial. João Fonseca conquistou o Prêmio Lance! na categoria 'Lance do Ano' ao vencer o russo Andrey Rublev na primeira rodada do Australian Open. O disparo na paralela foi o símbolo máximo de uma temporada que recolocou o Brasil na elite do tênis.

➡️O ano de João Fonseca foi marcado por conquistas; relembre

A partida contra Rublev terminou em 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5), em 2h23min de disputa na Margaret Court Arena. O momento que garantiu o prêmio aconteceu justamente no "match point": após um saque forte de Rublev e uma troca de bolas rápida, o brasileiro disparou uma direita na paralela espetacular para fechar o jogo.

O golpe de João superou o recorde do espanhol Carlos Alcaraz de 178km/h, se tornando o forehand mais rápido da história do torneio.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A postura de Rublev ao longo do confronto evidenciou o domínio do brasileiro. O veterano russo, conhecido pelo temperamento explosivo, não escondeu a frustração com o nível de jogo de Fonseca, chegando a quebrar uma de suas raquetes em quadra.

João Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami
João Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Tomas Diniz Santos/AFP )

Outros vencedores do Prêmio Lance!

Além de João Fonseca, outros atletas venceram o Prêmio Lance! em outras categorias:

  • Seleção Brasileira de futsal feminino venceu na categoria 'Fez história';
  • A dupla de vôlei de praia Thâmela e Vic venceu na categoria 'Deu Show';
  • Seleção de ginástica, prata no Mundial, venceu na categoria 'Momento Emoção';
  • Charles do Bronx, do MMA, venceu na categoria 'Momento Superação'.

