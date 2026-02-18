Rafael Matos confiante para bater recorde no Rio Open; entenda

Primeiro brasileiro campeão do Rio Open, há dois anos, nas duplas, Rafael Matos não poderia ter voltado em momento melhor ao torneio no Jockey Club. No último domingo, o gaúcho, ao lado do conterrâneo Orlando Luz, conquistou o ATP 250 de Buenos Aires. E, nesta semana, pode se tornar o primeiro tricampeão, entre simples e duplas, do evento.

A estreia é nesta quarta, em torno das 18h, contra o argentino Guido Andreozzi e o francês Manoel Guinard, dupla terceira cabeça de chave no Jockey Club.

Na segunda-feira, menos de 24 horas após levantar o troféu na capital argentina, os brasileiros já treinavam no Jockey Club. Mas nada que atrapalhe o dia a dia da dupla:



- A rotina é assim mesmo, é uma semana atrás da outra, a gente joga aí 30, 35 torneios por ano, cada um tem a duração de uma semana. E, quando tu vai bem em uma semana, não dá pra reclamar que é um bom resultado. Às vezes você viaja no mesmo dia, ou dia seguinte de manhã, a gente chegou no hotel às 3 da manhã, e já viemos para a quadra ver as condições, adaptar para o jogo de quarta. A gente está acostumado, às vezes fica um pouco puxado, mas é isso aí - explica Rafa, que treina com o parceiro na ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí.

Atual 32º do mundo nas duplas, Matos, aos 30 anos, soma 12 títulos como profissional. Dois deles no Rio Open: em 2024, com Nicolas Barrientos, da Colômbia, e, ano passado, com o mineiro Marcelo Melo.

- É, acho que agora é aproveitar esse bom momento com o Orlando, a gente teve uma boa semana lá em Buenos Aires, que é saibro também, condição parecida com aqui, lento, a gente fez uma boa pré-temporada junto em dezembro, um bom torneio na Austrália (quartas de final no Grand Slam). Então, acho que é aproveitar essa sequência pra chegar com essa confiança que ganhar jogos do título dá.

Já Luz, 43º do mundo, seu melhor ranking, aos 28 anos, diz que a cobrança pelas vitórias está sempre presente:

- Aparentemente, se eu não ganhar o torneio o problema sou eu né (risos). Então, vou ter que pegar o troféu de qualquer jeito. A pressão sempre existe, independente se ele tem que defender ou não tem que defender os pontos, o ano é muito longo. Caso a gente não defenda aqui, semana que vem a gente vai competir de novo, não vai parar o ano. Depois tem Indian Wells, Miami, Roland Garros. Estamos pensando a longo prazo.

Rafa prevê primeira rodada difícil

O parceiro de Orlandinho prevê uma estreia complicada:



- É um jogo duríssimo, um jogo que a gente jogou a semifinal lá na Argentina contra eles também. É pra sair desde o início do torneio querendo bastante e com nível lá em cima.

Bicampeão nas simples cai

Com a derrota, nesta terça, do atual bicampeão nas simples, o argentino Sebastian Báez, Matos pode se tornar o primeiro tricampeão do torneio.

