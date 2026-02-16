Veja como foi a vitória de João Fonseca e Marcelo Melo na estreia em duplas do Rio Open

O Rio Open ferveu nesta tarde com um encontro de gerações que o torcedor brasileiro tanto esperava. O grande nome do tênis brasileiro, João Fonseca, se uniu com o veterano e multicampeão Marcelo Melo para a chave de duplas do maior torneio de tênis da América do Sul. A dupla brasileira venceu o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino na Quadra Guga Kuerten por duplo 6-4.

continua após a publicidade

2º Set

Jogadores Sets 2º Set Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 João Fonseca / Melo 1 6 🎾

40 30 🎾

30 0 🎾

40 40 (BP) 🎾

40 15 🎾

40 40 (SET POINT) Burruchaga / Pellegrino 0 4 30 🎾

40 40 (BP) 🎾

40 30

🎾

15

15 🎾

40 15 🎾

30

1º Set

Jogadores Sets 1º Set Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Game 8 Game 9 Game 10 João Fonseca / Melo 0 6 🎾

40 40 🎾

40 40 🎾

40 15 🎾

40 0 🎾

40 40 (SET POINT) Burruchaga / Pellegrino 0 4 15 🎾

40 (DP) 30 🎾

40 (DP) 30 🎾

40 30 🎾

40 0 🎾

40

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

João Fonseca em treino no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

+Aposte na vitória do João Fonseca no Rio Open

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

🎾Rio Open - Programação de segunda-feira (16)

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30

[WC] João Fonseca (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Damir Dzumhur (BIH) / Alexandre Muller (FRA)

Não antes de 19h00

[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Vit Kopriva (CZE)

Yannick Hanfmann (GER) vs [WC] João Lucas Reis Da Silva (BRA)

Quadra 1 - a partir de 16h30

Cristian Garin (CHI) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)

Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (USA)

[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)

continua após a publicidade

Quadra 2 - a partir de 18h00

[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (GER)

Realizado anualmente no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o evento reúne grandes nomes do tênis mundial e atrai mais de 65 mil pessoas por edição ao longo de nove dias de torneio, movimentando cerca de R$ 200 milhões na economia fluminense e gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.