Tênis

Veja como foi a vitória de João Fonseca e Marcelo Melo na estreia em duplas do Rio Open

Acompanhe em tempo real o duelo da dupla brasileira no saibro carioca

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/02/2026
17:40
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca e Marcelo Melo em quadra na estreia de duplas no Jockey Club Brasileiro
imagem cameraJoão Fonseca e Marcelo Melo em quadra na estreia de duplas no Jockey Club Brasileiro
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Rio Open ferveu nesta tarde com um encontro de gerações que o torcedor brasileiro tanto esperava. O grande nome do tênis brasileiro, João Fonseca, se uniu com o veterano e multicampeão Marcelo Melo para a chave de duplas do maior torneio de tênis da América do Sul. A dupla brasileira venceu o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino na Quadra Guga Kuerten por duplo 6-4.

2º Set

JogadoresSets2º SetGame 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7Game 8Game 9Game 10

João Fonseca / Melo

1

6

🎾
40

30

🎾
30

0

🎾
40

40 (BP)

🎾
40

15

🎾
40

40 (SET POINT)

Burruchaga / Pellegrino

0

4

30

🎾
40

40 (BP)

🎾
40

30


🎾
15

15

🎾
40

15

🎾
30

1º Set

JogadoresSets1º SetGame 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7Game 8Game 9Game 10

João Fonseca / Melo

0

6

🎾
40

40

🎾
40

40

🎾
40

15

🎾
40

0

🎾
40

40 (SET POINT)

Burruchaga / Pellegrino

0

4

15

🎾
40 (DP)

30

🎾
40 (DP)

30

🎾
40

30

🎾
40

0

🎾
40

João Fonseca em treino no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
João Fonseca em treino no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

🎾Rio Open - Programação de segunda-feira (16)

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30
[WC] João Fonseca (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Damir Dzumhur (BIH) / Alexandre Muller (FRA)

Não antes de 19h00
[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Vit Kopriva (CZE)
Yannick Hanfmann (GER) vs [WC] João Lucas Reis Da Silva (BRA)

Quadra 1 - a partir de 16h30
Cristian Garin (CHI) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)
Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (USA)
[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)

Quadra 2 - a partir de 18h00
[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (GER)

Realizado anualmente no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o evento reúne grandes nomes do tênis mundial e atrai mais de 65 mil pessoas por edição ao longo de nove dias de torneio, movimentando cerca de R$ 200 milhões na economia fluminense e gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

