Veja como foi a vitória de João Fonseca e Marcelo Melo na estreia em duplas do Rio Open
Acompanhe em tempo real o duelo da dupla brasileira no saibro carioca
O Rio Open ferveu nesta tarde com um encontro de gerações que o torcedor brasileiro tanto esperava. O grande nome do tênis brasileiro, João Fonseca, se uniu com o veterano e multicampeão Marcelo Melo para a chave de duplas do maior torneio de tênis da América do Sul. A dupla brasileira venceu o argentino Román Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino na Quadra Guga Kuerten por duplo 6-4.
2º Set
|Jogadores
|Sets
|2º Set
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Game 4
|Game 5
|Game 6
|Game 7
|Game 8
|Game 9
|Game 10
João Fonseca / Melo
1
6
🎾
30
🎾
0
🎾
40 (BP)
🎾
15
🎾
40 (SET POINT)
Burruchaga / Pellegrino
0
4
30
🎾
40 (BP)
🎾
30
15
🎾
15
🎾
1º Set
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|Game 1
|Game 2
|Game 3
|Game 4
|Game 5
|Game 6
|Game 7
|Game 8
|Game 9
|Game 10
João Fonseca / Melo
0
6
🎾
40
🎾
40
🎾
15
🎾
0
🎾
40 (SET POINT)
Burruchaga / Pellegrino
0
4
15
🎾
30
🎾
30
🎾
30
🎾
0
🎾
🎾Rio Open - Programação de segunda-feira (16)
Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30
[WC] João Fonseca (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Damir Dzumhur (BIH) / Alexandre Muller (FRA)
Não antes de 19h00
[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Vit Kopriva (CZE)
Yannick Hanfmann (GER) vs [WC] João Lucas Reis Da Silva (BRA)
Quadra 1 - a partir de 16h30
Cristian Garin (CHI) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)
Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (USA)
[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)
Quadra 2 - a partir de 18h00
[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (GER)
Realizado anualmente no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o evento reúne grandes nomes do tênis mundial e atrai mais de 65 mil pessoas por edição ao longo de nove dias de torneio, movimentando cerca de R$ 200 milhões na economia fluminense e gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.
