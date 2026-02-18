menu hamburguer
Tênis

AO VIVO: João Fonseca e Marcelo Melo disputam as quartas do Rio Open nas duplas

Partida contra dupla argentina está marcada para as 16h30 (de Brasília)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/02/2026
15:18
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca Marcelo Melo Rio Open (2)
imagem cameraJoão Fonseca e Marcelo Melo celebram vitória no Rio Open (Foto: Divulgação / Rio Open)
  Matéria
  • Mais Notícias

As quartas de final do Rio Open reservam um confronto Brasil x Argentina. Nesta quarta-feira (18), às 16h30 (de Brasília), João Fonseca e Marcelo Melo medem forças contra os argentinos Máximo González e Andrés Molteni. A partida acontece na quadra central do Jockey Club, Guga Kuerten, e tem transmissão do Sportv 3 e da ge tv. O Lance! acompanha em tempo real.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca tenta derrubar escrita no Rio Open; entenda

Acompanhe a partida

PRÉ-JOGO: Ele está na área! João Fonseca chega para treino de duplas antes de partida das quartas de final.

Na oitavas, João e Marcelo passaram por Román Burruchaga e Andrea Pellegrino. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.

João Fonseca saca na vitória nas duplas ao lado de Marcelo Melo no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
➡️ João Fonseca e Marcelo Melo vencem em estreia no Rio Open e avançam nas duplas

João Fonseca estreou com vitória também nas simples

Era de se esperar um jogo de alto nível e extremamente equilibrado entre dois dos melhores tenistas brasileiros dos últimos anos. E, na noite desta terça-feira, foi o que se viu, principalmente no primeiro set. Num duelo de gerações, João Fonseca, aos 19 anos e 38º do mundo, empurrado pela torcida, desencantou na temporada, derrotando o amigo Thiago Monteiro, de 31 e 208º, por 7/6 (1) e 6/1, em 1h34m, em uma quadra central, Guga Kuerten, lotada.

Com o triunfo, o primeiro em três jogos em 2026, o número 1 do Brasil e 38º do mundo enfrenta, nas oitavas de final, o peruano Ignacio Buse, de 21 anos e 91º do ranking, algoz do paulista Igor Marcondes, em mais um duelo inédito no Jockey Club para o tenista carioca.

➡️ João Fonseca derrota Monteiro no Rio Open e desencanta no ano; vídeo

