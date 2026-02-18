As quartas de final do Rio Open reservam um confronto Brasil x Argentina. Nesta quarta-feira (18), às 16h30 (de Brasília), João Fonseca e Marcelo Melo medem forças contra os argentinos Máximo González e Andrés Molteni. A partida acontece na quadra central do Jockey Club, Guga Kuerten, e tem transmissão do Sportv 3 e da ge tv. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca tenta derrubar escrita no Rio Open; entenda

Acompanhe a partida

PRÉ-JOGO: Ele está na área! João Fonseca chega para treino de duplas antes de partida das quartas de final.

Na oitavas, João e Marcelo passaram por Román Burruchaga e Andrea Pellegrino. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.

João Fonseca saca na vitória nas duplas ao lado de Marcelo Melo no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

➡️ João Fonseca e Marcelo Melo vencem em estreia no Rio Open e avançam nas duplas

João Fonseca estreou com vitória também nas simples

Era de se esperar um jogo de alto nível e extremamente equilibrado entre dois dos melhores tenistas brasileiros dos últimos anos. E, na noite desta terça-feira, foi o que se viu, principalmente no primeiro set. Num duelo de gerações, João Fonseca, aos 19 anos e 38º do mundo, empurrado pela torcida, desencantou na temporada, derrotando o amigo Thiago Monteiro, de 31 e 208º, por 7/6 (1) e 6/1, em 1h34m, em uma quadra central, Guga Kuerten, lotada.

continua após a publicidade

Com o triunfo, o primeiro em três jogos em 2026, o número 1 do Brasil e 38º do mundo enfrenta, nas oitavas de final, o peruano Ignacio Buse, de 21 anos e 91º do ranking, algoz do paulista Igor Marcondes, em mais um duelo inédito no Jockey Club para o tenista carioca.

+Aposte na vitória do João Fonseca no Rio Open

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca derrota Monteiro no Rio Open e desencanta no ano; vídeo