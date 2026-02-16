João Fonseca é o favorito título histórico no Rio Open, segundo casa de aposta
De acordo com a Betnacional, João Fonseca é o tenista mais cotado para vencer o Rio Open, que vai até o dia 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. A revelação de 19 anos e atual número 38 do mundo aparece como o favorito na casa de aposta, patrocinadora oficial do torneio que desde 2014 traz o esporte para o saibro carioca.
Fonseca tem 18% de chances de conquistar o troféu em seu país natal. O triunfo seria o seu segundo título de um ATP 500. Em outubro do ano passado, o tenista arrebatou o ATP da Basileia, na Suíça, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer um ATP 500 desde que a categoria foi criada, em 2009. Eventos desse status conferem 500 pontos ao campeão no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).
O maior adversário do brasileiro é Francisco Cerundolo, que tem 15% de chances de ser campeão do Rio Open. Décimo nono no ranking, o argentino de 27 anos chega com confiança após ter sido campeão do ATP de Buenos Aires neste domingo (15). A final foi contra o italiano Luciano Darderi, 21º do ranking, que figura como o terceiro na lista de favoritos ao título na capital fluminense, com 10%.
O atual campeão do Rio Open é o quarto com mais chances: o argentino Sebastian Baez defende seu título com 9% de probabilidade implícita de conquistar o bicampeonato. Baez está na 32ª posição no ranking mundial.
Outros conterrâneos de Baez, Tomás Martin Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli vêm na sequência, com 8% de chance de vencer o Rio Open. A lista da Betnacional segue com três europeus: o croata Dino Prizmic (6%), o italiano Matteo Berrettini (6%) e o francês Alexandre Muller (5%). O chileno Alejandro Tabilo fecha o top 10 com 3%.
Veja abaixo os 15 tenistas com mais chances de vencer o Rio Open de 2026:
1. João Fonseca - 18% de chance de ser campeão do Rio Open (odd de 5)
2. Francisco Cerundolo - 15% (odd de 6)
3. Luciano Darderi - 10% (odd de 8.45)
4. Sebastian Baez - 9% (odd de 9.45)
5. Tomás Martin Etcheverry - 8% (odd de 11)
6. Camilo Ugo Carabelli - 8% (odd de 11)
7. Dino Prizmic - 6% (odd de 14.90)
8. Matteo Berrettini - 6% (odd de 14.90)
9. Alexandre Muller - 5% (odd de 16.90)
10. Alejandro Tabilo - 3% (odd de 25.90)
11. Francisco Comesana - 3% (odd de 25.90)
12. Daniel Altmaier - 3% (odd de 28.90)
13. Vit Kopriva - 3% (odd de 28.90)
14. Dusan Lajovic - 2% (odd de 34)
15. Outros tenistas somados - 1%
