Tênis

Alcaraz vence ponto 'insano' contra Djokovic no Australian Open; veja vídeo

Espanhol e sérvio decidem pela primeira vez o Australian Open

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
07:33
Atualizado há 1 minutos
O espanhol Carlos Alcaraz pede o apoio da torcida após ótima jogada na final do Australian Open contra o sérvio Novak Djokovic
O espanhol Carlos Alcaraz pede o apoio da torcida após ótima jogada na final do Australian Open contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: DAVID GRAY / AFP)
Não faltam óimas jogadas na primeira final do Australian Open entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, neste domingo. Enquanto o espanhol tenta um título inédito, o sérvio vai em busca do 11º.

No início do terceiro set, o espanhol, líder do ranking ganhou um ponto espetacular, classificado como 'insano' pelo perfil do Grand Slam australiano no X.

Confira:

Em outro ótimo ponto da final, o espanhol acerta uma grand-willy (batida de costas, por entre as pernas), mas o sérvio mata o ponto com um voleio.

Abaixo, como foram os dois primeiros sets:

2º SET: Alcaraz 6/2

  1. O número 1 do mundo confirma e leva o segundo set por 6/2, após 36 minutos.
  2. Djokovic manda uma direita na rede, e Alcaraz quebra novamente: 5/2.
  3. O espanhol pressiona na devolução e tem mais dois breaks, com o rival sacando em 15/40.
  4. Sem sustos, Alcaraz abre 4/2.
  5. Djokovic saca e diminui a desvantagem para 3/2.
  6. O espanhol confirma e abre 3/1.
  7. Alcaraz saca em 2/1 e salva um break.
  8. O sérvio tenta o saque e voleio, manda para fora, e o número 1 do mundo quebra pela primeira vez na decisão. Vai sacar em 2/1.
  9. Djokovic saca em 15/40, e o espanhol tem seus primeiros breaks da final.
  10. Alcaraz confirma de zero: 1/1.
  11. Sérvio confirma: 1/0.
  12. Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.

1º SET: Djokovic 6/2

  1. O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos.
  2. Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks.
  3. O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2.
  4. Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2.
  5. Djokovic saca muito bem e abre 4/1.
  6. Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1.
  7. Djokovic faz ótima devolução e tem novo break.
  8. Alcaraz salva outro break, com um winner de direita.
  9. Djokovic pressiona e tem novo break.
  10. O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita.
  11. Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final.
  12. Djkovic confirma de zero: 2/1.
  13. Tudo igual: 1/1.
  14. Alcaraz faz 40/15.
  15. O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura.
  16. O sérvio abre 40/15 no primeiro game.
  17. Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando.
  18. Os finalistas estão no aquecimento.
O sérvio Novak Djokovic na final do Australian Open contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: by IZHAR KHAN / AFP)
O sérvio Novak Djokovic na final do Australian Open contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: by IZHAR KHAN / AFP)

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
