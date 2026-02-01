Alcaraz vence ponto 'insano' contra Djokovic no Australian Open; veja vídeo

Não faltam óimas jogadas na primeira final do Australian Open entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, neste domingo. Enquanto o espanhol tenta um título inédito, o sérvio vai em busca do 11º.

continua após a publicidade

➡️ Campeã Rybakina iguala feito de Sharapova, de 2008, no Australian Open; entenda

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

No início do terceiro set, o espanhol, líder do ranking ganhou um ponto espetacular, classificado como 'insano' pelo perfil do Grand Slam australiano no X.

continua após a publicidade

Confira:

Em outro ótimo ponto da final, o espanhol acerta uma grand-willy (batida de costas, por entre as pernas), mas o sérvio mata o ponto com um voleio.

Abaixo, como foram os dois primeiros sets:

2º SET: Alcaraz 6/2

O número 1 do mundo confirma e leva o segundo set por 6/2, após 36 minutos. Djokovic manda uma direita na rede, e Alcaraz quebra novamente: 5/2. O espanhol pressiona na devolução e tem mais dois breaks, com o rival sacando em 15/40. Sem sustos, Alcaraz abre 4/2. Djokovic saca e diminui a desvantagem para 3/2. O espanhol confirma e abre 3/1. Alcaraz saca em 2/1 e salva um break. O sérvio tenta o saque e voleio, manda para fora, e o número 1 do mundo quebra pela primeira vez na decisão. Vai sacar em 2/1. Djokovic saca em 15/40, e o espanhol tem seus primeiros breaks da final. Alcaraz confirma de zero: 1/1. Sérvio confirma: 1/0. Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.

- ➡️Alcaraz surpreende Zverev momentos antes da semifinal; veja vídeo

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

1º SET: Djokovic 6/2

O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos. Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks. O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2. Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2. Djokovic saca muito bem e abre 4/1. Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1. Djokovic faz ótima devolução e tem novo break. Alcaraz salva outro break, com um winner de direita. Djokovic pressiona e tem novo break. O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita. Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final. Djkovic confirma de zero: 2/1. Tudo igual: 1/1. Alcaraz faz 40/15. O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura. O sérvio abre 40/15 no primeiro game. Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando. Os finalistas estão no aquecimento.