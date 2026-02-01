Alcaraz vence ponto 'insano' contra Djokovic no Australian Open; veja vídeo
Espanhol e sérvio decidem pela primeira vez o Australian Open
Não faltam óimas jogadas na primeira final do Australian Open entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, neste domingo. Enquanto o espanhol tenta um título inédito, o sérvio vai em busca do 11º.
No início do terceiro set, o espanhol, líder do ranking ganhou um ponto espetacular, classificado como 'insano' pelo perfil do Grand Slam australiano no X.
Em outro ótimo ponto da final, o espanhol acerta uma grand-willy (batida de costas, por entre as pernas), mas o sérvio mata o ponto com um voleio.
Abaixo, como foram os dois primeiros sets:
2º SET: Alcaraz 6/2
- O número 1 do mundo confirma e leva o segundo set por 6/2, após 36 minutos.
- Djokovic manda uma direita na rede, e Alcaraz quebra novamente: 5/2.
- O espanhol pressiona na devolução e tem mais dois breaks, com o rival sacando em 15/40.
- Sem sustos, Alcaraz abre 4/2.
- Djokovic saca e diminui a desvantagem para 3/2.
- O espanhol confirma e abre 3/1.
- Alcaraz saca em 2/1 e salva um break.
- O sérvio tenta o saque e voleio, manda para fora, e o número 1 do mundo quebra pela primeira vez na decisão. Vai sacar em 2/1.
- Djokovic saca em 15/40, e o espanhol tem seus primeiros breaks da final.
- Alcaraz confirma de zero: 1/1.
- Sérvio confirma: 1/0.
- Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.
1º SET: Djokovic 6/2
- O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos.
- Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks.
- O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2.
- Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2.
- Djokovic saca muito bem e abre 4/1.
- Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1.
- Djokovic faz ótima devolução e tem novo break.
- Alcaraz salva outro break, com um winner de direita.
- Djokovic pressiona e tem novo break.
- O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita.
- Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final.
- Djkovic confirma de zero: 2/1.
- Tudo igual: 1/1.
- Alcaraz faz 40/15.
- O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura.
- O sérvio abre 40/15 no primeiro game.
- Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando.
- Os finalistas estão no aquecimento.
