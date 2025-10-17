Quem é o brasileiro que vai fazer dupla com João Fonseca na Basileia?

Depois da derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, na terça-feira, João Fonseca surpreendeu e também se inscreveu nas duplas no próximo torneio. O número 1 do Brasil e 45º do mundo, além das simples, jogará, pela primeira vez na carreira, ao lado do compatriota Rafael Matos no ATP 500 da Basileia, que começa na segunda-feira (20). Nesta sexta-feira, o tenista gaúcho, de 29 anos, perdeu na semifinal do torneio belga.

De seus 11 títulos como duplista, Matos venceu dois deles em 2025, sendo o mais recente em Winston Salem, nos EUA, em agosto. Em fevereiro, o brasileiro conquistou o bicampeonato do Rio Open, ao lado do mineiro Marcelo Melo. Foi a primeira vez que uma dupla 100% brasileira ergueu o troféu no Jockey Club.

Mês passado, Matos e João Fonseca se reencontraram na Copa Davis, em Atenas. Tanto o duplista quanto o número 1 do Brasil nas simples foram fundamentais para a classificação brasileira. João Fonseca, aliás, venceu suas duas partidas, com destaque para a última, sobre Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo.

Nesta sexta, a caminho da Suíça, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez um treino na Alemanha:



Principal favorito já derrotou João Fonseca

Na Basileia, nas simples, os principais favoritos são os americanos Taylor Fritz (4º) e Ben Shelton (6º). O primeiro, aliás, já enfrentou o brasileiro neste ano, com vitória na segunda rodada da grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



As chaves de simples e duplas do torneio suíço serão serão sorteadas neste sábado (18).

